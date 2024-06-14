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"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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09:26 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/germaniya-1952779475.html
"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине
"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине
Прямое вмешательство Берлина в конфликт на Украине приведет к отделению восточной Германии, заявил немецкий депутат Маттиас Моосдорф в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:26
2024-06-14T09:26
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прямое вмешательство Берлина в конфликт на Украине приведет к отделению восточной Германии, заявил немецкий депутат Маттиас Моосдорф в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."В этом большой раскол. То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения — Прим. ред.), когда оно действительно станет экзистенциальным", — указал политик.По словам Моосдорфа, поддержка Украины и так не пользуется огромной популярностью в восточной части Германии, а если правительство страны захочет дойти до прямого вмешательства в конфликт, то немецкое государство будет ждать разделение.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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в мире, украина, германия, эммануэль макрон, владимир путин, россия, политика
В мире, Украина, Германия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Политика
"Разделение". В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине

Моосдорф: прямое вмешательство Берлина на Украине приведет к расколу Германии

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прямое вмешательство Берлина в конфликт на Украине приведет к отделению восточной Германии, заявил немецкий депутат Маттиас Моосдорф в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
«
"В этом большой раскол. То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения — Прим. ред.), когда оно действительно станет экзистенциальным", — указал политик.
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По словам Моосдорфа, поддержка Украины и так не пользуется огромной популярностью в восточной части Германии, а если правительство страны захочет дойти до прямого вмешательства в конфликт, то немецкое государство будет ждать разделение.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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