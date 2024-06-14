https://ria.ru/20240614/genprokuratura-1952905089.html
Финскую НПО International Russian Radio&Television признали нежелательной
Финскую НПО International Russian Radio&Television признали нежелательной - РИА Новости, 14.06.2024
Финскую НПО International Russian Radio&Television признали нежелательной
Финская неправительственная организация International Russian Radio&Television и аффилированные с ней американская и канадская структуры признаны нежелательными РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:37
2024-06-14T14:37
2024-06-14T14:37
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финская неправительственная организация International Russian Radio&Television и аффилированные с ней американская и канадская структуры признаны нежелательными в РФ, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. "Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной НПО International Russian Radio&Television (Финляндия), а также аффилированных с ней американской и канадской структур под одним наименованием Great Commission Media Ministries", - говорится в сообщении. Отмечается, что объединение занимается поиском и поддержкой оппозиционно настроенных к российским властям людей, вовлекает их в свои ряды и "использует в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране". "Его участники организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций. Информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что с начала СВО данные структуры распространяют фейки о действиях российский армии, а также поддерживают антироссийскую информационную кампанию Запада. "На международных площадках руководство объединения призывает к поддержке Украины, посредством интернет-ресурсов организован сбор средств для вооруженных формирований киевского режима", - добавили в ГП.
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https://ria.ru/20240531/npo-1949725613.html
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в мире, технологии, россия, финляндия, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, Технологии, Россия, Финляндия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
Финскую НПО International Russian Radio&Television признали нежелательной
Генпрокуратура РФ: International Russian Radio&Television признали нежелательной