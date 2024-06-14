https://ria.ru/20240614/gaza-1952958746.html

В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек

В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек - РИА Новости, 14.06.2024

В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек

По меньшей мере 34 человека погибли в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:58

2024-06-14T16:58

2024-06-14T16:58

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рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека погибли в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 34 погибших и 71 пострадавший", - говорится в заявлении минздрава Газы. Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 266, пострадали более 85,1 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240614/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году