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В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек - РИА Новости, 14.06.2024
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16:58 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/gaza-1952958746.html
В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек
В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек - РИА Новости, 14.06.2024
В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек
По меньшей мере 34 человека погибли в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:58
2024-06-14T16:58
в мире
израиль
рафах (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека погибли в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 34 погибших и 71 пострадавший", - говорится в заявлении минздрава Газы. Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 266, пострадали более 85,1 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240614/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html
https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе за сутки при ударах Израиля погибли более 30 человек

Минздрав Газы: 34 человека погибли за последние сутки из-за израильских ударов

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека погибли в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 34 погибших и 71 пострадавший", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 266, пострадали более 85,1 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника
18 мая, 20:41
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали почти 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
При ударе Израиля по Рафаху погибли 16 членов двух семей, сообщили СМИ
6 мая, 03:18
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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