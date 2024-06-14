Рейтинг@Mail.ru
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине
Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:16
2024-06-14T22:16
в мире
россия
киев
украина
константин гаврилов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_d4f03994bda2736b50c3b923057d7f8a.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Точки невозврата проходят. То есть, если украинцы, как мне кажется, я с некоторыми коллегами обсудил уже, точки невозврата проходят, всё. Дальше уже, следующее, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29624eade5f035f8a990e7d3398a642e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, константин гаврилов, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Константин Гаврилов, НАТО
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине

Гаврилов: следующим предложением Москвы Киеву будет документ о капитуляции

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Точки невозврата проходят. То есть, если украинцы, как мне кажется, я с некоторыми коллегами обсудил уже, точки невозврата проходят, всё. Дальше уже, следующее, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине
Вчера, 15:28
 
В миреРоссияКиевУкраинаКонстантин ГавриловНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала