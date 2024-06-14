Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине
Гаврилов: следующим предложением Москвы Киеву будет документ о капитуляции
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Точки невозврата проходят. То есть, если украинцы, как мне кажется, я с некоторыми коллегами обсудил уже, точки невозврата проходят, всё. Дальше уже, следующее, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.