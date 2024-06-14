https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html

Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине

Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине

Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:16

2024-06-14T22:16

2024-06-14T22:16

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следующим предложением Москвы Киеву будет уже документ о капитуляции, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Точки невозврата проходят. То есть, если украинцы, как мне кажется, я с некоторыми коллегами обсудил уже, точки невозврата проходят, всё. Дальше уже, следующее, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее, выступая в МИД РФ, Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html

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в мире, россия, киев, украина, константин гаврилов, нато