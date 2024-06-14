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Оппозиция ФРГ не исключила создания коалиции с партией Вагенкнехт

Оппозиция ФРГ не исключила создания коалиции с партией Вагенкнехт - РИА Новости, 14.06.2024

Оппозиция ФРГ не исключила создания коалиции с партией Вагенкнехт

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не исключил создания коалиций с партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:36

2024-06-14T19:36

2024-06-14T19:36

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не исключил создания коалиций с партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) после грядущих осенью выборов в парламенты восточных земель Германии. "В свете результатов выборов (в ЕС - ред.) мы должны будем увидеть, какие констелляции возникнут и какие правительства станут приемлемыми и вероятными", - заявил он на вопрос в интервью с телеканалом MDR, готов ли ХДС сотрудничать с критикующим поставки оружия Киеву и санкции против РФ ССВ. Мерц не исключил возможной коалиции с партией Вагенкнехт, но подчеркнул, что на федеральном уровне таковая невозможна ввиду различных взглядов по вопросам рыночной экономики, бундесвера и обороны. Ранее Мерц сообщал, что несмотря на популярность "Альтернативы для Германии", ХДС с ней сотрудничать не будет. На прошедших 9 июня в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Шольца заняли лишь третье место. Недавно основанный ССВ получил 6,2% голосов. Эксперты исходят из того, что на грядущих осенью выборах в ландтаги земель CCВ будет еще успешнее, поскольку именно там партию поддержали немалым количеством голосов на выборах в ЕС. Выборы в парламенты Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии состоятся в сентябре текущего года.

https://ria.ru/20240611/bundestag-1952217314.html

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в мире, германия, киев, россия, фридрих мерц, хдс/хсс, евросоюз