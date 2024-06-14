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G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам - РИА Новости, 14.06.2024
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14:39 14.06.2024 (обновлено: 15:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/finsistemy-1952906048.html
G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам
G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам - РИА Новости, 14.06.2024
G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам
Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:39
2024-06-14T15:08
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. &quot;Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. &lt;...&gt; Мы (страны G7. — Прим. ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой&quot;, — приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем". Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, "материально поддерживающих военную машину России". В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html
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в мире, россия, украина, китай, g7
В мире, Россия, Украина, Китай, G7
G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам

Reuters: страны G7 ограничат поддерживающим СВО лицам доступ к своим финсистемам

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
«

"Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. <...> Мы (страны G7. — Прим. ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", — приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.

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По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем".
Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, "материально поддерживающих военную машину России".
В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
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