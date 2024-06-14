https://ria.ru/20240614/finsistemy-1952906048.html

G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам

G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам - РИА Новости, 14.06.2024

G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам

Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:39

2024-06-14T14:39

2024-06-14T15:08

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. <...> Мы (страны G7. — Прим. ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", — приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем". Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, "материально поддерживающих военную машину России". В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html

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в мире, россия, украина, китай, g7