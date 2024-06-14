G7 ограничит лицам, поддерживающим СВО, доступ к своим финсистемам
Reuters: страны G7 ограничат поддерживающим СВО лицам доступ к своим финсистемам
© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые поддерживают проведение российской спецоперации, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
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"Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. <...> Мы (страны G7. — Прим. ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", — приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.
По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем".
Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры против субъектов в КНР и других странах, "материально поддерживающих военную машину России".
В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.