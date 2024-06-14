https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1953011149.html

Посол России заявил об истеричной кампании в финских СМИ

Посол России заявил об истеричной кампании в финских СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Посол России заявил об истеричной кампании в финских СМИ

Мнимые "эксперты по России" ведут истеричную кампанию в финских СМИ, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:53

2024-06-14T19:53

2024-06-14T19:53

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мнимые "эксперты по России" ведут истеричную кампанию в финских СМИ, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Поражает масштаб той истеричной кампании, начатой в финских СМИ так называемыми "экспертами" по России. От профессионалов обычно ожидаешь знания фактов или хотя бы стремления в них разобраться. И проблема даже не в том, что здесь, попросту не поняв сути происходящего, сразу начали кричать о "российской угрозе". К подобному мы уже, к сожалению, привыкли. Опасность в том, что эти "специалисты" начали призывать государственное руководство Финляндии чуть ли не заявить о нападении России, начать немедленные консультации с НАТО, куда-то направить финские военные корабли и тому подобное", — говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства. Финское внешнеполитическое руководство не поддалось на неприкрытый шантаж, постаралось успокоить население и призвало, не торопясь, разобраться в вопросе, отметил посол. "Но что будет в следующий раз? К чему призовут эти "эксперты"? Хочется надеяться, что политики, облеченные властью, и впредь не будут серьезно прислушиваться к "хору сумасшедших попугаев", — добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, павел кузнецов, нато