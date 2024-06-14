Посол России заявил об истеричной кампании в финских СМИ
Посол: мнимые эксперты по России ведут истеричную кампанию в финских СМИ
© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
© Фото : Посольство России в Финляндии
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мнимые "эксперты по России" ведут истеричную кампанию в финских СМИ, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Поражает масштаб той истеричной кампании, начатой в финских СМИ так называемыми "экспертами" по России. От профессионалов обычно ожидаешь знания фактов или хотя бы стремления в них разобраться. И проблема даже не в том, что здесь, попросту не поняв сути происходящего, сразу начали кричать о "российской угрозе". К подобному мы уже, к сожалению, привыкли. Опасность в том, что эти "специалисты" начали призывать государственное руководство Финляндии чуть ли не заявить о нападении России, начать немедленные консультации с НАТО, куда-то направить финские военные корабли и тому подобное", — говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства.
Финское внешнеполитическое руководство не поддалось на неприкрытый шантаж, постаралось успокоить население и призвало, не торопясь, разобраться в вопросе, отметил посол. "Но что будет в следующий раз? К чему призовут эти "эксперты"? Хочется надеяться, что политики, облеченные властью, и впредь не будут серьезно прислушиваться к "хору сумасшедших попугаев", — добавил Кузнецов.