https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952999621.html
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол - РИА Новости, 14.06.2024
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол
Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:10
2024-06-14T19:10
2024-06-14T19:12
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. "С глубоким сожалением вынужден констатировать плачевные изменения атмосферы в финском обществе, характера общественно-политической дискуссии в стране. Привычными явлениями стали "охота на ведьм", поиски в любой непонятной ситуации "тайных планов" и "агентов влияния Кремля". Открытой травле подвергаются политики, бизнесмены, ученые, рядовые граждане. Любые контакты с Россией теперь расцениваются здесь как угроза и даже предательство", - говорится в тексте выступления главы дипмиссии, опубликованном на сайте посольства. На этом фоне продолжает набирать обороты кампания по запугиванию широкой аудитории пресловутыми "гибридными угрозами" со стороны России, отметил посол. "Вмешательство в выборы, инструментализированная миграция, диверсии, саботаж, - в чем только не обвиняли Россию местные эксперты и обозреватели, какие только сценарии не строили", - добавил Кузнецов, отметив, что ничего из перечисленного не сбылось.
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол
Посол Кузнецов: в Финляндии контакты с Россией считают угрозой и предательством
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
"С глубоким сожалением вынужден констатировать плачевные изменения атмосферы в финском обществе, характера общественно-политической дискуссии в стране. Привычными явлениями стали "охота на ведьм", поиски в любой непонятной ситуации "тайных планов" и "агентов влияния Кремля". Открытой травле подвергаются политики, бизнесмены, ученые, рядовые граждане. Любые контакты с Россией теперь расцениваются здесь как угроза и даже предательство", - говорится в тексте выступления главы дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
На этом фоне продолжает набирать обороты кампания по запугиванию широкой аудитории пресловутыми "гибридными угрозами" со стороны России, отметил посол.
"Вмешательство в выборы, инструментализированная миграция, диверсии, саботаж, - в чем только не обвиняли Россию местные эксперты и обозреватели, какие только сценарии не строили", - добавил Кузнецов, отметив, что ничего из перечисленного не сбылось.