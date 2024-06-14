Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 14.06.2024 (обновлено: 19:12 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952999621.html
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол - РИА Новости, 14.06.2024
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол
Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:10
2024-06-14T19:12
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b2e7eff663872d6a9d40171f08d4cb.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. "С глубоким сожалением вынужден констатировать плачевные изменения атмосферы в финском обществе, характера общественно-политической дискуссии в стране. Привычными явлениями стали "охота на ведьм", поиски в любой непонятной ситуации "тайных планов" и "агентов влияния Кремля". Открытой травле подвергаются политики, бизнесмены, ученые, рядовые граждане. Любые контакты с Россией теперь расцениваются здесь как угроза и даже предательство", - говорится в тексте выступления главы дипмиссии, опубликованном на сайте посольства. На этом фоне продолжает набирать обороты кампания по запугиванию широкой аудитории пресловутыми "гибридными угрозами" со стороны России, отметил посол. "Вмешательство в выборы, инструментализированная миграция, диверсии, саботаж, - в чем только не обвиняли Россию местные эксперты и обозреватели, какие только сценарии не строили", - добавил Кузнецов, отметив, что ничего из перечисленного не сбылось.
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_86fcdf1735d969a8d34ee7665b5e396b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол

Посол Кузнецов: в Финляндии контакты с Россией считают угрозой и предательством

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
"С глубоким сожалением вынужден констатировать плачевные изменения атмосферы в финском обществе, характера общественно-политической дискуссии в стране. Привычными явлениями стали "охота на ведьм", поиски в любой непонятной ситуации "тайных планов" и "агентов влияния Кремля". Открытой травле подвергаются политики, бизнесмены, ученые, рядовые граждане. Любые контакты с Россией теперь расцениваются здесь как угроза и даже предательство", - говорится в тексте выступления главы дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
На этом фоне продолжает набирать обороты кампания по запугиванию широкой аудитории пресловутыми "гибридными угрозами" со стороны России, отметил посол.
"Вмешательство в выборы, инструментализированная миграция, диверсии, саботаж, - в чем только не обвиняли Россию местные эксперты и обозреватели, какие только сценарии не строили", - добавил Кузнецов, отметив, что ничего из перечисленного не сбылось.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
2 марта, 18:26
 
РоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала