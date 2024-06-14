https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952999621.html

В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол

В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол - РИА Новости, 14.06.2024

В Финляндии в любой непонятной ситуации ищут "агентов Кремля", заявил посол

Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:10

2024-06-14T19:10

2024-06-14T19:12

россия

финляндия

хельсинки

павел кузнецов

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Любые контакты с Россией расцениваются в Финляндии как угроза и предательство, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. "С глубоким сожалением вынужден констатировать плачевные изменения атмосферы в финском обществе, характера общественно-политической дискуссии в стране. Привычными явлениями стали "охота на ведьм", поиски в любой непонятной ситуации "тайных планов" и "агентов влияния Кремля". Открытой травле подвергаются политики, бизнесмены, ученые, рядовые граждане. Любые контакты с Россией теперь расцениваются здесь как угроза и даже предательство", - говорится в тексте выступления главы дипмиссии, опубликованном на сайте посольства. На этом фоне продолжает набирать обороты кампания по запугиванию широкой аудитории пресловутыми "гибридными угрозами" со стороны России, отметил посол. "Вмешательство в выборы, инструментализированная миграция, диверсии, саботаж, - в чем только не обвиняли Россию местные эксперты и обозреватели, какие только сценарии не строили", - добавил Кузнецов, отметив, что ничего из перечисленного не сбылось.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

россия

финляндия

хельсинки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов