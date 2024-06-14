Рейтинг@Mail.ru
Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952976375.html
Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России
Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России - РИА Новости, 14.06.2024
Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России
Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:51
2024-06-14T17:51
в мире
финляндия
россия
нато
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892783574_0:13:1789:1020_1920x0_80_0_0_ab1b4c0f32127e77690072f41b0861a2.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Видим, что финские политики упорно пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО. Фиксируем для себя планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по ее территории, возможное появление на финской территории американских военных объектов и воинских подразделений. Исходя из этого принимаем меры реагирования. Одна из них - воссоздание Ленинградского военного округа",- говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства. Дальнейшие шаги, в основном военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией для безопасности России, отметил посол.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892783574_7:9:1782:1341_1920x0_80_0_0_3616767c6dc3bdab62e3df580cb9756b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, нато, павел кузнецов
В мире, Финляндия, Россия, НАТО, Павел Кузнецов
Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России

Посол Кузнецов: финские политики пытаются превратить страну в аванпост НАТО

© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Видим, что финские политики упорно пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО. Фиксируем для себя планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по ее территории, возможное появление на финской территории американских военных объектов и воинских подразделений. Исходя из этого принимаем меры реагирования. Одна из них - воссоздание Ленинградского военного округа",- говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства.
Дальнейшие шаги, в основном военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией для безопасности России, отметил посол.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия
10 июня, 06:13
 
В миреФинляндияРоссияНАТОПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала