https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952976375.html

Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России

Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России - РИА Новости, 14.06.2024

Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России

Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:51

2024-06-14T17:51

2024-06-14T17:51

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Видим, что финские политики упорно пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО. Фиксируем для себя планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по ее территории, возможное появление на финской территории американских военных объектов и воинских подразделений. Исходя из этого принимаем меры реагирования. Одна из них - воссоздание Ленинградского военного округа",- говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства. Дальнейшие шаги, в основном военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией для безопасности России, отметил посол.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, нато, павел кузнецов