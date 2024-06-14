Финские политики превращают страну в аванпост НАТО, заявил посол России
Посол Кузнецов: финские политики пытаются превратить страну в аванпост НАТО
© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
© Фото : Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финские политики пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Видим, что финские политики упорно пытаются в кратчайшие сроки превратить страну в аванпост восточного фланга НАТО. Фиксируем для себя планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по ее территории, возможное появление на финской территории американских военных объектов и воинских подразделений. Исходя из этого принимаем меры реагирования. Одна из них - воссоздание Ленинградского военного округа",- говорится в тексте выступления главы дипмиссии в Российском центре науки и культуры. Текст опубликован на сайте посольства.
Дальнейшие шаги, в основном военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией для безопасности России, отметил посол.