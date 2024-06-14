Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении
Финская погранслужба: российские самолеты могли нарушить воздушное пространство
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня.
Ранее минобороны Финляндии заявило, что российский самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
"В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются еще три самолета. Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя", - говорится в сообщении.
Самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняется в материале.