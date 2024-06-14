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Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении - РИА Новости, 14.06.2024
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12:03 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952830647.html
Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении
Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении - РИА Новости, 14.06.2024
Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении
Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:03
2024-06-14T12:03
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. Ранее минобороны Финляндии заявило, что российский самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются еще три самолета. Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя", - говорится в сообщении. Самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняется в материале.
https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html
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в мире, финляндия, россия, норвежское море, ту-95, ту-22
В мире, Финляндия, Россия, Норвежское море, Ту-95, Ту-22
Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении

Финская погранслужба: российские самолеты могли нарушить воздушное пространство

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня.
Ранее минобороны Финляндии заявило, что российский самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
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"В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются еще три самолета. Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя", - говорится в сообщении.
Самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняется в материале.
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