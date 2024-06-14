https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952830647.html

Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении

Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении - РИА Новости, 14.06.2024

Финская погранслужба заподозрила российские военные самолеты в нарушении

Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:03

2024-06-14T12:03

2024-06-14T12:03

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финская пограничная служба сообщила на своем сайте, что подозревает четыре российский самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. Ранее минобороны Финляндии заявило, что российский самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются еще три самолета. Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя", - говорится в сообщении. Самолеты находились в воздушном пространстве Финляндии в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняется в материале.

https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html

https://ria.ru/20240610/prostranstvo-1952066516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, норвежское море, ту-95, ту-22