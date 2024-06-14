Театральный фестиваль "Учитель и ученики" открылся в Ногинске
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской областиТеатральный фестиваль "Учитель и ученики" открылся в Ногинске
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Театральный фестиваль "Учитель и ученики" открылся в Ногинске
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Первый областной театральный фестиваль "Учитель и ученики" заработал в пятницу в Ногинске Богородского городского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Первый театральный фестиваль посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ, режиссера, основателя и художественного руководителя театра "Мастерская Фоменко", мастера, воспитавшего поколение талантливых артистов и режиссеров, Петра Фоменко.
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Начало творческой деятельности мастера тесно связано с Ногинском, где состоялась премьера его дипломного спектакля "Проводы белых ночей" по пьесе Веры Пановой.
Художественный руководитель театрального фестиваля "Учитель и ученики" – руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор режиссуры, старший преподаватель кафедры режиссуры ГИТИС, член Союза театральный деятелей России, режиссер-постановщик Михаил Чумаченко.
Как отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, это значимое культурное событие проходит в восточной части Подмосковья, в Ногинске, где уже почти 95 лет ведет свою работу профессиональный государственный театр - Московский областной театр драмы и комедии.
"Новый фестиваль - это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей - увидеть постановки российских театров, а главное - почувствовать связь наследия театральных деятелей", - цитирует пресс-служба Кузнецова.
Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа, состоящая из пяти частей: основной, образовательной, выставочной, кинопрограммы и концертной программы. В мероприятиях примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие известные актеры и режиссеры.
Фестиваль проходит в рамках программы "Лето в Подмосковье" и продлится до 19 июня. Основные фестивальные события пройдут в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска и в Центральном и Глуховском парках города. Фестиваль планируется как ежегодный.
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