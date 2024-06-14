Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/festival-1952884311.html
В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 14.06.2024
В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь"
С 6 по 9 июня в Москве прошел X книжный фестиваль "Красная площадь", гостями которого стали более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:57
2024-06-14T13:57
россия
москва
омская область
сергей шаргунов
захар прилепин
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
книжный фестиваль "красная площадь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952852819_0:129:1271:844_1920x0_80_0_0_51d7e349e93b88162bfa78d6a92a389d.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. С 6 по 9 июня в Москве прошел X книжный фестиваль "Красная площадь", гостями которого стали более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов. Более 400 российских издательств из 58 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на 320 тысяч книг. Стать онлайн-участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира. В этом году на площади впервые работал мобильный пункт "Курьер Сервис Экспресс". Служба доставки обработала 100 тонн книг, и с фестиваля уехало 15 грузовиков с книгами в разные уголки страны. В рамках "Красной площади" состоялась акция "Подари ребенку книгу". В этом году гости собрали книги для библиотек Оренбургской и Омской областей. В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями-современниками такими, как Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Дарья Донцова, Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Ася Лавринович, Павел Басинский, Яна Вагнер, Хелена Побяржина, Вадим Панов, Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Ксения Буржская, Александр Васькин, Алексей Шорохов, Андрей Рубанов, Рагим Джафаров и многими другими. Звездными участниками в этом году стали актриса Светлана Крючкова, дирижер Юрий Башмет, актер Константин Хабенский, театральный режиссер Марина Брусникина, актриса Екатерина Гусева, актеры Максим Аверин, Даниил Спиваковский, Антон Шагин, Михаил Пореченков, Любовь Казарновская, Елизавета Арзамасова, Виктор Добронравов и другие. Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на площадках: "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "История Отечества", "Музейная линия", "Литературная гостиная", "Комиксы", "Пространство чтения: будущее книги". Праздник открылся концертом для хора "Пушкинский венок" Георгия Свиридова в исполнении Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, а также торжественным гашением Пушкинской марки, выпущенной к 225-летнему юбилею поэта. Тираж марки – 144 тысяч экземпляров. Традиционно во время книжного фестиваля были вручены награды победителям российских чтецких конкурсов и литературных премий. В торжественной обстановке прошел суперфинал конкурса "Живая классика". Звездное жюри выбрало трех победителей, ими стали: Сиражудин Ахмедханов (Республика Дагестан), Станислав Мартысюк (Республика Беларусь), Матвей Гуляницкий (Республика Туркменистан). Спецприз жюри "за экзистенциальную глубину" получил прозаик Денис Дымченко. Среди поэтов дополнительно наградили Агнессу Перлову ("за остроту поэтического переживания") и Артема Ушканова ("за новаторство"). Завершился фестиваль "Красная площадь" симфонией - действом Валерия Гаврилина "Перезвоны". Музыкальная часть мистерии ожила в исполнении Академического хора русской песни радио "Орфей" во главе с маэстро Николаем Азаровым, а чтецкая партия обрела свой голос благодаря народному артисту России Сергею Шакурову.
https://ria.ru/20240608/knigi-1951301460.html
https://ria.ru/20231201/knigi-1912869904.html
https://ria.ru/20240423/premiya-1941749079.html
россия
москва
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952852819_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_8a3e4a283a4e632417e9deba5aa5fecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, омская область, сергей шаргунов, захар прилепин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), книжный фестиваль "красная площадь"
Россия, Москва, Омская область, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь"

© Фото : пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"X книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве
X книжный фестиваль Красная площадь завершился в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"
X книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. С 6 по 9 июня в Москве прошел X книжный фестиваль "Красная площадь", гостями которого стали более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов.
Более 400 российских издательств из 58 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на 320 тысяч книг. Стать онлайн-участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира.
Девушка загорает и читает у пруда на ВДНХ в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Что почитать этим летом: десять интересных книжных новинок
8 июня, 08:00
В этом году на площади впервые работал мобильный пункт "Курьер Сервис Экспресс". Служба доставки обработала 100 тонн книг, и с фестиваля уехало 15 грузовиков с книгами в разные уголки страны.
В рамках "Красной площади" состоялась акция "Подари ребенку книгу". В этом году гости собрали книги для библиотек Оренбургской и Омской областей.
В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями-современниками такими, как Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Дарья Донцова, Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Ася Лавринович, Павел Басинский, Яна Вагнер, Хелена Побяржина, Вадим Панов, Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Ксения Буржская, Александр Васькин, Алексей Шорохов, Андрей Рубанов, Рагим Джафаров и многими другими.
Посетитель на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
О маньяках, музах, ИИ: за какими книгами идти на Non/fiction
1 декабря 2023, 08:00
Звездными участниками в этом году стали актриса Светлана Крючкова, дирижер Юрий Башмет, актер Константин Хабенский, театральный режиссер Марина Брусникина, актриса Екатерина Гусева, актеры Максим Аверин, Даниил Спиваковский, Антон Шагин, Михаил Пореченков, Любовь Казарновская, Елизавета Арзамасова, Виктор Добронравов и другие.
Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на площадках: "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "История Отечества", "Музейная линия", "Литературная гостиная", "Комиксы", "Пространство чтения: будущее книги".
Праздник открылся концертом для хора "Пушкинский венок" Георгия Свиридова в исполнении Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, а также торжественным гашением Пушкинской марки, выпущенной к 225-летнему юбилею поэта. Тираж марки – 144 тысяч экземпляров.
Традиционно во время книжного фестиваля были вручены награды победителям российских чтецких конкурсов и литературных премий. В торжественной обстановке прошел суперфинал конкурса "Живая классика". Звездное жюри выбрало трех победителей, ими стали: Сиражудин Ахмедханов (Республика Дагестан), Станислав Мартысюк (Республика Беларусь), Матвей Гуляницкий (Республика Туркменистан).
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
23 апреля, 12:54
Спецприз жюри "за экзистенциальную глубину" получил прозаик Денис Дымченко. Среди поэтов дополнительно наградили Агнессу Перлову ("за остроту поэтического переживания") и Артема Ушканова ("за новаторство").
Завершился фестиваль "Красная площадь" симфонией - действом Валерия Гаврилина "Перезвоны". Музыкальная часть мистерии ожила в исполнении Академического хора русской песни радио "Орфей" во главе с маэстро Николаем Азаровым, а чтецкая партия обрела свой голос благодаря народному артисту России Сергею Шакурову.
 
РоссияМоскваОмская областьСергей ШаргуновЗахар ПрилепинДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Книжный фестиваль "Красная площадь"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала