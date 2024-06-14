https://ria.ru/20240614/festival-1952884311.html

В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 14.06.2024

В Москве завершился X книжный фестиваль "Красная площадь"

С 6 по 9 июня в Москве прошел X книжный фестиваль "Красная площадь", гостями которого стали более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:57

2024-06-14T13:57

2024-06-14T13:57

россия

москва

омская область

сергей шаргунов

захар прилепин

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. С 6 по 9 июня в Москве прошел X книжный фестиваль "Красная площадь", гостями которого стали более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов. Более 400 российских издательств из 58 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на 320 тысяч книг. Стать онлайн-участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира. В этом году на площади впервые работал мобильный пункт "Курьер Сервис Экспресс". Служба доставки обработала 100 тонн книг, и с фестиваля уехало 15 грузовиков с книгами в разные уголки страны. В рамках "Красной площади" состоялась акция "Подари ребенку книгу". В этом году гости собрали книги для библиотек Оренбургской и Омской областей. В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями-современниками такими, как Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Дарья Донцова, Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Ася Лавринович, Павел Басинский, Яна Вагнер, Хелена Побяржина, Вадим Панов, Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Ксения Буржская, Александр Васькин, Алексей Шорохов, Андрей Рубанов, Рагим Джафаров и многими другими. Звездными участниками в этом году стали актриса Светлана Крючкова, дирижер Юрий Башмет, актер Константин Хабенский, театральный режиссер Марина Брусникина, актриса Екатерина Гусева, актеры Максим Аверин, Даниил Спиваковский, Антон Шагин, Михаил Пореченков, Любовь Казарновская, Елизавета Арзамасова, Виктор Добронравов и другие. Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на площадках: "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "История Отечества", "Музейная линия", "Литературная гостиная", "Комиксы", "Пространство чтения: будущее книги". Праздник открылся концертом для хора "Пушкинский венок" Георгия Свиридова в исполнении Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, а также торжественным гашением Пушкинской марки, выпущенной к 225-летнему юбилею поэта. Тираж марки – 144 тысяч экземпляров. Традиционно во время книжного фестиваля были вручены награды победителям российских чтецких конкурсов и литературных премий. В торжественной обстановке прошел суперфинал конкурса "Живая классика". Звездное жюри выбрало трех победителей, ими стали: Сиражудин Ахмедханов (Республика Дагестан), Станислав Мартысюк (Республика Беларусь), Матвей Гуляницкий (Республика Туркменистан). Спецприз жюри "за экзистенциальную глубину" получил прозаик Денис Дымченко. Среди поэтов дополнительно наградили Агнессу Перлову ("за остроту поэтического переживания") и Артема Ушканова ("за новаторство"). Завершился фестиваль "Красная площадь" симфонией - действом Валерия Гаврилина "Перезвоны". Музыкальная часть мистерии ожила в исполнении Академического хора русской песни радио "Орфей" во главе с маэстро Николаем Азаровым, а чтецкая партия обрела свой голос благодаря народному артисту России Сергею Шакурову.

https://ria.ru/20240608/knigi-1951301460.html

https://ria.ru/20231201/knigi-1912869904.html

https://ria.ru/20240423/premiya-1941749079.html

россия

москва

омская область

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Алёна Пава

россия, москва, омская область, сергей шаргунов, захар прилепин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), книжный фестиваль "красная площадь"