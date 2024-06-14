https://ria.ru/20240614/evroparlament-1952925021.html

В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС

В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС - РИА Новости, 14.06.2024

В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС

Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:28

2024-06-14T15:28

2024-06-14T15:29

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время ведут переговоры об объединении и формировании новой супергруппы, которая потенциально может стать второй по величине в законодательном органе, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер. "Как вы знаете, у нас есть общая группа с ЕКР в Совете Европы. Так почему бы и не в ЕП? Мы работаем над этим, и через три недели мы увидим результат. Если нам удастся создать общую группу, то она обгонит социалистическую группу и станет второй по величине в ЕП", - сказал Хайдер. Предварительные результаты выборов 6-9 июня показывают, что у ЕКР и ИД в общей сложности около 130 голосов. По словам Хайдера, голосование "перетасовало карты в Европарламенте", и фракция ИД, в состав которой входит АПС, получила новых партнеров, таких как законодатели из Португалии и Хорватии. Кроме того, в новой редакции парламента есть около 100 законодателей, не имеющих членства, и ИД стремится принять некоторых из них, сказал Хайдер. Согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. "Фидес" (Венгерская политическая партия) Виктора Орбана, AUR ("Альянс за объединение румын") из Румынии и некоторые другие партии пока не являются членами ни ИД, ни ЕКР... Так что есть шанс сформировать большую право-ориентированную группу или, по крайней мере, получить несколько новых членов для нашей группы ИД", - сказал австрийский депутат. Результаты выборов показали, что во многих странах-членах ЕС правые партии добились неплохих результатов. "Люди по всей Европе четко заявили, что они не согласны с катастрофой "Зеленой сделки", которая ведет только к деиндустриализации и разрушению нашей экономики и нашего процветания", - заключил Хайдер. Как сообщалось ранее, ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу в европейских опросах во Франции, опередив центристскую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона более чем на 15 процентных пунктов. АПС также возглавила список в Австрии. В Германии входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем заняла третье место, в то время как правоцентристский оппозиционный альянс ХДС/ХСС победил на выборах с 30% голосов, за ним следует правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 16%.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html

https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, португалия, хорватия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, эммануэль макрон, европарламент, совет европы, еврокомиссия