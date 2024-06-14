В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС
Евродепутат Хайдер: ЕКР и ИД ведут переговоры о создании новой супергруппы в ЕП
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время ведут переговоры об объединении и формировании новой супергруппы, которая потенциально может стать второй по величине в законодательном органе, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
"Как вы знаете, у нас есть общая группа с ЕКР в Совете Европы. Так почему бы и не в ЕП? Мы работаем над этим, и через три недели мы увидим результат. Если нам удастся создать общую группу, то она обгонит социалистическую группу и станет второй по величине в ЕП", - сказал Хайдер.
Предварительные результаты выборов 6-9 июня показывают, что у ЕКР и ИД в общей сложности около 130 голосов. По словам Хайдера, голосование "перетасовало карты в Европарламенте", и фракция ИД, в состав которой входит АПС, получила новых партнеров, таких как законодатели из Португалии и Хорватии.
Кроме того, в новой редакции парламента есть около 100 законодателей, не имеющих членства, и ИД стремится принять некоторых из них, сказал Хайдер.
Согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента.
"Фидес" (Венгерская политическая партия) Виктора Орбана, AUR ("Альянс за объединение румын") из Румынии и некоторые другие партии пока не являются членами ни ИД, ни ЕКР... Так что есть шанс сформировать большую право-ориентированную группу или, по крайней мере, получить несколько новых членов для нашей группы ИД", - сказал австрийский депутат.
Результаты выборов показали, что во многих странах-членах ЕС правые партии добились неплохих результатов. "Люди по всей Европе четко заявили, что они не согласны с катастрофой "Зеленой сделки", которая ведет только к деиндустриализации и разрушению нашей экономики и нашего процветания", - заключил Хайдер.
Как сообщалось ранее, ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу в европейских опросах во Франции, опередив центристскую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона более чем на 15 процентных пунктов. АПС также возглавила список в Австрии.
В Германии входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем заняла третье место, в то время как правоцентристский оппозиционный альянс ХДС/ХСС победил на выборах с 30% голосов, за ним следует правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 16%.