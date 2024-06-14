Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 14.06.2024 (обновлено: 15:29 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/evroparlament-1952925021.html
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС - РИА Новости, 14.06.2024
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС
Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:28
2024-06-14T15:29
в мире
франция
португалия
хорватия
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
эммануэль макрон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/15/1551761583_0:351:2874:1967_1920x0_80_0_0_dc802a3d27e4be8034cd02921844e042.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время ведут переговоры об объединении и формировании новой супергруппы, которая потенциально может стать второй по величине в законодательном органе, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер. "Как вы знаете, у нас есть общая группа с ЕКР в Совете Европы. Так почему бы и не в ЕП? Мы работаем над этим, и через три недели мы увидим результат. Если нам удастся создать общую группу, то она обгонит социалистическую группу и станет второй по величине в ЕП", - сказал Хайдер. Предварительные результаты выборов 6-9 июня показывают, что у ЕКР и ИД в общей сложности около 130 голосов. По словам Хайдера, голосование "перетасовало карты в Европарламенте", и фракция ИД, в состав которой входит АПС, получила новых партнеров, таких как законодатели из Португалии и Хорватии. Кроме того, в новой редакции парламента есть около 100 законодателей, не имеющих членства, и ИД стремится принять некоторых из них, сказал Хайдер. Согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. "Фидес" (Венгерская политическая партия) Виктора Орбана, AUR ("Альянс за объединение румын") из Румынии и некоторые другие партии пока не являются членами ни ИД, ни ЕКР... Так что есть шанс сформировать большую право-ориентированную группу или, по крайней мере, получить несколько новых членов для нашей группы ИД", - сказал австрийский депутат. Результаты выборов показали, что во многих странах-членах ЕС правые партии добились неплохих результатов. "Люди по всей Европе четко заявили, что они не согласны с катастрофой "Зеленой сделки", которая ведет только к деиндустриализации и разрушению нашей экономики и нашего процветания", - заключил Хайдер. Как сообщалось ранее, ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу в европейских опросах во Франции, опередив центристскую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона более чем на 15 процентных пунктов. АПС также возглавила список в Австрии. В Германии входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем заняла третье место, в то время как правоцентристский оппозиционный альянс ХДС/ХСС победил на выборах с 30% голосов, за ним следует правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 16%.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html
https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html
франция
португалия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/15/1551761583_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_6e8e99a7569ddf3f43f26992040f9133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, португалия, хорватия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, эммануэль макрон, европарламент, совет европы, еврокомиссия
В мире, Франция, Португалия, Хорватия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Европарламент, Совет Европы, Еврокомиссия
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС

Евродепутат Хайдер: ЕКР и ИД ведут переговоры о создании новой супергруппы в ЕП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две правые политические группы в Европарламенте (ЕП) - "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) - в настоящее время ведут переговоры об объединении и формировании новой супергруппы, которая потенциально может стать второй по величине в законодательном органе, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
"Как вы знаете, у нас есть общая группа с ЕКР в Совете Европы. Так почему бы и не в ЕП? Мы работаем над этим, и через три недели мы увидим результат. Если нам удастся создать общую группу, то она обгонит социалистическую группу и станет второй по величине в ЕП", - сказал Хайдер.
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
10 июня, 00:16
Предварительные результаты выборов 6-9 июня показывают, что у ЕКР и ИД в общей сложности около 130 голосов. По словам Хайдера, голосование "перетасовало карты в Европарламенте", и фракция ИД, в состав которой входит АПС, получила новых партнеров, таких как законодатели из Португалии и Хорватии.
Кроме того, в новой редакции парламента есть около 100 законодателей, не имеющих членства, и ИД стремится принять некоторых из них, сказал Хайдер.
Согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента.
"Фидес" (Венгерская политическая партия) Виктора Орбана, AUR ("Альянс за объединение румын") из Румынии и некоторые другие партии пока не являются членами ни ИД, ни ЕКР... Так что есть шанс сформировать большую право-ориентированную группу или, по крайней мере, получить несколько новых членов для нашей группы ИД", - сказал австрийский депутат.
Мужчина идет по коридору во время голосования на выборах в Европейский парламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции
10 июня, 01:20
Результаты выборов показали, что во многих странах-членах ЕС правые партии добились неплохих результатов. "Люди по всей Европе четко заявили, что они не согласны с катастрофой "Зеленой сделки", которая ведет только к деиндустриализации и разрушению нашей экономики и нашего процветания", - заключил Хайдер.
Как сообщалось ранее, ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу в европейских опросах во Франции, опередив центристскую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона более чем на 15 процентных пунктов. АПС также возглавила список в Австрии.
В Германии входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем заняла третье место, в то время как правоцентристский оппозиционный альянс ХДС/ХСС победил на выборах с 30% голосов, за ним следует правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 16%.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ
5 июня, 19:12
 
В миреФранцияПортугалияХорватияУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЭммануэль МакронЕвропарламентСовет ЕвропыЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала