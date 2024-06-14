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СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек - РИА Новости, 14.06.2024
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07:35 14.06.2024 (обновлено: 07:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/evakuatsiya-1952763295.html
СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек
СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек
Эвакуация для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней на фоне ливней объявлена в городе Наха - административном центре самой южной префектуры Окинава, сообщил РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:35
2024-06-14T07:44
в мире
наха
окинава
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Эвакуация для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней на фоне ливней объявлена в городе Наха - административном центре самой южной префектуры Окинава, сообщил телеканал NHK. Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.
https://ria.ru/20240613/florida-1952464374.html
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в мире, наха, окинава
В мире, Наха, Окинава
СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек

NHK: на Окинаве объявили эвакуацию для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Эвакуация для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней на фоне ливней объявлена в городе Наха - административном центре самой южной префектуры Окинава, сообщил телеканал NHK.
Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.
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Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.
 
В миреНахаОкинава
 
 
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