https://ria.ru/20240614/evakuatsiya-1952763295.html

СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек

СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: в Японии из-за дождей объявили эвакуацию почти 314 тысяч человек

Эвакуация для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней на фоне ливней объявлена в городе Наха - административном центре самой южной префектуры Окинава, сообщил РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:35

2024-06-14T07:35

2024-06-14T07:44

в мире

наха

окинава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Эвакуация для 313,7 тысяч жителей из-за угрозы оползней на фоне ливней объявлена в городе Наха - административном центре самой южной префектуры Окинава, сообщил телеканал NHK. Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.

https://ria.ru/20240613/florida-1952464374.html

наха

окинава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наха, окинава