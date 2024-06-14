https://ria.ru/20240614/ekspert-1953002394.html

Эксперт объяснил, почему Coca-Cola продолжает поддерживать патенты

Эксперт объяснил, почему Coca-Cola продолжает поддерживать патенты - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперт объяснил, почему Coca-Cola продолжает поддерживать патенты

Компания Coca-Cola, подавшая несколько заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент, продолжает поддерживать свои патенты на изобретения, потому что не... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:16

2024-06-14T19:16

2024-06-14T19:16

экономика

авто

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

the coca-cola company

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Coca-Cola, подавшая несколько заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент, продолжает поддерживать свои патенты на изобретения, потому что не желает оставлять свою интеллектуальную собственность в России, сообщил РИА Новости юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Игорь Чувствинов. В апреле The Coca-Cola Company подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков для напитков - Sprite, Fanta и Coca-Colа. Компания регистрирует товарные знаки в двух классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): напитки безалкогольные (фруктовые напитки, соки, нектары, воды) и напитки алкогольные (аперитивы, коктейли, ликеры, сидры, настойки). "Компания "Дзе Кока-Кола Компани" 5 апреля 2024 года подала заявки на регистрацию товарных знаков: Fanta, Sprite, Power Ade, Bonaqua, Coca-Cola", - прокомментировали позже РИА Новости в Роспатенте. "По всей видимости, как и другие иностранные компании, продолжающие, например, поддерживать свои патенты на изобретения, Coca-Cola не желает оставлять свою интеллектуальную собственность в России. В случае если охрана других товарных знаков с названием "Кока-Кола" прекратится досрочно вследствие неиспользования, то охрана новых будет продолжаться еще какое-то время. По закону досрочно прекратить охрану товарного знака вследствие его неиспользования можно только по истечении трех лет с даты регистрации", - сказал Чувствинов. Он отметил, что такую регистрацию можно рассматривать в двух аспектах: возможность охранять наименование бренда в течение трех лет с даты регистрации и сохранить его за оригинальным производителем, а также возможность для компании охранять новые обозначения от использования третьими лицами. "То есть это потенциально стратегия "на будущее", если компания решит вернуться", - добавил эксперт. По мнению другого эксперта, ведущего юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Спартака Хулхачиева, тренд на то, что ушедшие из России зарубежные компании подают заявки на регистрацию товарных знаков своих брендов, говорит о том, что они хотят обезопасить себя от потери товарных знаков. "Иностранный бизнес покинул российский рынок в 2022 года, поэтому есть риск, что в 2025 году наступит срок неиспользования товарных знаков и появятся основания для исков. Новые заявки, можно сказать, "обнуляют" срок неиспользования. Даже если третье лицо подаст иск против старых товарных знаков, то к этому моменту The Coca-Cola Company получит новые товарные знаки на названия своих брендов. После регистрации новых знаков у компании, как минимум, будет еще 3 года безопасного периода", - объяснил Хулхачиев.

https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html

https://ria.ru/20240604/rospatent-1950359942.html

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экономика, авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), the coca-cola company