https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952834619.html

Предприятия Москвы повышают производство благодаря бережливым технологиям

Предприятия Москвы повышают производство благодаря бережливым технологиям - РИА Новости, 14.06.2024

Предприятия Москвы повышают производство благодаря бережливым технологиям

Число московских промпредприятий превысило 4,2 тысячи к началу 2024 года, каждое третье – высокотехнологичное, а потребность в адаптации к постоянным изменениям РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:03

2024-06-14T12:03

2024-06-14T12:20

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Число московских промпредприятий превысило 4,2 тысячи к началу 2024 года, каждое третье – высокотехнологичное, а потребность в адаптации к постоянным изменениям и устойчивому развитию привели к внедрению на столичных площадках технологий бережливого производства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Бережливое производство – это подход к управлению предприятием с повышением эффективности рабочих процессов через устранение потерь и ненужных действий. При этом главный фокус работы – на потребителя. Столичные промышленники непрерывно оптимизируют свои производственные процессы для того, чтобы получить продукцию максимального качества. В этом им помогает, в том числе, особая система менеджмента", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Внедрение технологии на столичном заводе теплоизоляции "РТК РУ-ФЛЕКС" началось на одном из наиболее важных и востребованных участках, где наносят покрытия на материалы. Это позволило компании конкретизировать и регламентировать процессы так, чтобы каждый сотрудник смог лучше понять специфику и особенности работы линии. Кроме того, с помощью создания визуальной карты процессов и последующему выявлению проблем на каждом из них производитель смог значительно оптимизировать время, которое затрачивают сотрудники на свои операции.Столичный Инженерный центр АСК разработал автоматизированный тестер для быстрого и точного контроля печатных плат. Время проверки составляет – от 5 минут. Тестер является универсальным, он может исключать человеческий фактор и тестировать несколько плат одновременно, проверяя параметры и документируя результаты. Производители несут большие убытки из-за обнаружения брака на поздних стадиях производства. А тестер московского центра позволяет оперативно и точно проверить печатные платы, повышая производительность предприятия.Большая часть разработок московского предприятия "МОСИТЛАБ" - инструменты технологии бережливого производства. Разработки ускоряют процессы, улучшают качество и производительность, сокращают потери времени, материалов и ресурсов. В это число входит почтовый робот, обрабатывающий данные, поступающие на информационные каналы предприятия. В его задачи входит автоматическое формирование заказа клиента и обработка входящей почты с последующей фильтрацией писем. Внедрение робота позволяет на 85% автоматизировать эту работу. Другой проект – тендерный робот, который является цифровым сервисом анализа данных с электронных торговых площадок для автоматизации участия компании в коммерческих и государственных электронных торгах. Он проводит непрерывный мониторинг сайтов, ищет запросы по необходимым видам продукции и сам формирует значительный объем документации для подачи.Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" в рамках внедрения технологии бережливого производства применила около 20 инструментов, что более чем в половину сократило время производства изделий ключевой линии. Это снизило незавершенное производство и расширило возможность дополнительного изготовления до 30 тысяч фасонных изделий в год. На предприятии также проводятся тренинги для повышения квалификации и изучения инструментов бережливого производства. Например, в рамках четырехдневной программы сотрудники на практике знакомятся с производственными операциями, составляют карту данных с учетом запасов и циклов, логистикой продуктов. Кроме того, участники проходят теоретическое обучение методам решения проблем и формированию идеального состояния процессов.Завод "Ламбумиз" успешно применяет принципы бережливого производства. Оптимизация потока производства увеличила выработку одноразовой посуды на 30% на человека в час, сократила время протекания процесса на 31%. На данный момент этот опыт распространяется на другие участки производства. На предприятии есть собственные тренеры по бережливому производству, которые активно внедряют свои знания для повышения эффективности работы.

https://ria.ru/20240606/ovchinskiy-1951034229.html

https://ria.ru/20240613/soglasheniya-1952542471.html

https://realty.ria.ru/20220126/ekonomiya-1769403907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский