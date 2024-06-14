https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

В деле об убийстве ребенка в Екатеринбурге появился новый фигурант

В деле об убийстве ребенка в Екатеринбурге появился новый фигурант - РИА Новости, 14.06.2024

В деле об убийстве ребенка в Екатеринбурге появился новый фигурант

Новый фигурант появился в деле об убийстве шестилетнего мальчика в приёмной семье в Екатеринбурге – молодому человеку, а также опекунше Веронике Наумовой... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:50

2024-06-14T18:50

2024-06-14T18:50

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

александр наумов

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле об убийстве шестилетнего мальчика в приёмной семье в Екатеринбурге – молодому человеку, а также опекунше Веронике Наумовой предъявлены обвинения по семи тяжким статьям, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтёров. Трое суток спустя тело ребёнка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Против Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, её отправили в СИЗО. В пятницу Свердловский облсуд продлил ей арест до 27 августа. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Свердловской области 35-летней жительнице Екатеринбурга и её 21-летнему племяннику предъявлено обвинение в окончательной редакции", – говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли каждого, они обвиняются по семи уголовным статьям: в убийстве ребёнка, совершённом с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти; умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка; истязании по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц; незаконном лишении свободы ребёнка; вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путём угроз; неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка и жестоком обращении с ним, а также мошенничестве при получении выплат. По свежим данным СК, в 2019-2022 годах, когда Вероника Наумова исполняла обязанности по опеке над шестилетним мальчиком, она систематически издевалась над ним. Преступления опекунша совершала как самостоятельно, так и с участием её несовершеннолетнего племянника – тому она угрожала, что в случае отказа выгонит его из квартиры. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, подчеркнули в управлении. Ранее адвокат Наумовой Елена Хорова в разговоре с РИА Новости заявляла, что должна быть назначена повторная экспертиза тела мальчика, якобы причина смерти ребёнка "не установлена". Также, по словам Хоровой, опекунша отрицает, что истязала ребёнка, а "только ставила его в угол". В свою очередь Екатеринбургский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело Александра Наумова – сержанта и мужа опекунши, которого также обвиняют в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Суд из-за сведений о детях закрыл процесс от прессы, но после первого заседания подсудимый сказал журналистам, что не признает своей вины, а его адвокат Жанна Калегина считает, что Наумова привлекают к уголовной ответственности из-за "недоказанности обвинения его супруги".

https://ria.ru/20240208/podrostok-1926257102.html

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф)