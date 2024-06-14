https://ria.ru/20240614/efimov-1952737245.html

Ефимов: в Москве в мае подготовили семь проектов КРТ

Ефимов: в Москве в мае подготовили семь проектов КРТ - РИА Новости, 14.06.2024

Ефимов: в Москве в мае подготовили семь проектов КРТ

Власти Москвы в мае опубликовали семь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью около 30 гектаров, совокупные инвестиции по ним... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:06

2024-06-14T09:06

2024-06-14T10:30

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Власти Москвы в мае опубликовали семь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью около 30 гектаров, совокупные инвестиции по ним оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По семи опубликованным в мае проектам комплексного развития территорий планируется строительство более 800 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации – в 1,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Всего предусматривают возведение более 692 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, включая свыше 176 тысяч квадратных метров для программы реновации столичного жилфонда. Также на реорганизуемых территория планируется возвести около 108 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.Крупнейший проект редевелопмента из обнародованных в мае запланирован в бывшей промзоне "Огородный проезд" в Бутырском районе, где примерно на 14 гектарах предполагается построить более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье, социнфраструктуру и здания общественно-делового назначения, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240612/efimov-1952293878.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы