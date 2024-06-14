СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии
Economist: Зеленский устраивает истерики, чтобы обвинить других в своих провалах
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARDПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бельгии. 28 мая 2024
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бельгии. 28 мая 2024
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ищет виновных в будущем провале скорого саммита в Швейцарии, устраивая истерики, пишет The Economist.
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"Нрав Зеленского раздражает некоторых политиков из его окружения, которые в частном порядке критикуют его дипломатическую наивность. Один из бывших членов украинского правительства считает, что его истерика указывает на то, что Зеленский слишком нервничает и ищет козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки", — говорится в материале.
Другой украинский чиновник, как указали журналисты, утверждает, что проблемы саммита в Швейцарии вызваны политическим максимализмом главы киевского режима, чьи амбициозные идеи не всегда срабатывают.
Владимир Зеленский 28 мая на пресс-конференции в Бельгии раскритиковал американского президента Джо Байдена из-за его возможного отсутствия на конференции, заявив, что это не будет "сильным решением". По его словам, он "очень хотел бы", чтобы президент США лично присутствовал на мероприятии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.