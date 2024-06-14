https://ria.ru/20240614/dtp-1952914528.html
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой - РИА Новости, 14.06.2024
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой
Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:02
2024-06-14T15:02
2024-06-14T15:02
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. "На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231028/avariya-1905906379.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой
В Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, работают восемь бригад скорой