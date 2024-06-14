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На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой - РИА Новости, 14.06.2024
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15:02 14.06.2024
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На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой - РИА Новости, 14.06.2024
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой
Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:02
2024-06-14T15:02
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. "На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой

В Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, работают восемь бригад скорой

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДТП в микрорайоне Благовещенска
ДТП в микрорайоне Благовещенска
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ДТП в микрорайоне Благовещенска
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона.
"На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где иномарка насмерть сбила двух подростков в Ставропольском крае. 28 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков
28 октября 2023, 23:39
 
ПроисшествияБлаговещенскДТП в Благовещенске
 
 
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