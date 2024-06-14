https://ria.ru/20240614/dtp-1952914528.html

На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой

На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой - РИА Новости, 14.06.2024

На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой

Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:02

2024-06-14T15:02

2024-06-14T15:02

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Восемь бригад скорой работают на месте ДТП в Благовещенске, где минивен сбил пешеходов, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. "На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231028/avariya-1905906379.html

благовещенск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске