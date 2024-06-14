https://ria.ru/20240614/dtp-1952913113.html

Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор

Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.06.2024

Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор

Водитель, сбивший людей на тротуаре в Благовещенске, имел признаки алкогольного опьянения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:58

2024-06-14T14:58

2024-06-14T15:18

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший людей на тротуаре в Благовещенске, имел признаки алкогольного опьянения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале."Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал Орлов.По его словам, на место аварии оперативно выехало восемь бригад скорой помощи. "Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Они готовы оказать необходимую помощь", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске