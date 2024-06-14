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Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.06.2024
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14:58 14.06.2024 (обновлено: 15:18 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dtp-1952913113.html
Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор
Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.06.2024
Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор
Водитель, сбивший людей на тротуаре в Благовещенске, имел признаки алкогольного опьянения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:58
2024-06-14T15:18
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший людей на тротуаре в Благовещенске, имел признаки алкогольного опьянения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале."Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал Орлов.По его словам, на место аварии оперативно выехало восемь бригад скорой помощи. "Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Они готовы оказать необходимую помощь", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Виновник ДТП в Благовещенске, вероятно, был пьян, сообщил губернатор

Губернатор: виновник ДТП в Благовещенске был с признаками алкогольного опьянения

© Кадр видео из соцсетейПьяный водитель, устроивший ДТП в микрорайоне Благовещенска
Пьяный водитель, устроивший ДТП в микрорайоне Благовещенска
© Кадр видео из соцсетей
Пьяный водитель, устроивший ДТП в микрорайоне Благовещенска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший людей на тротуаре в Благовещенске, имел признаки алкогольного опьянения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.
"Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал Орлов.
По его словам, на место аварии оперативно выехало восемь бригад скорой помощи. "Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Они готовы оказать необходимую помощь", - сообщил губернатор.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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ПроисшествияБлаговещенскДТП в Благовещенске
 
 
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