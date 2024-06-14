https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html

В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек

В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек - РИА Новости, 14.06.2024

В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек

Пять пассажиров пострадали в аварии со школьным автобусом в Кузбассе, двое из них несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:21

2024-06-14T06:21

2024-06-14T10:14

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии со школьным автобусом в Кузбассе, двое из них несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что школьный автобус попал в аварию на 132-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк, прокуратура по данному факту начала проверку. Позже СУСК по Кемеровской области сообщило, что в ДТП пострадали четыре пассажира, двое из которых - несовершеннолетние. Ведомство по данному факту проводят доследственную проверку. "Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля "Тойота Королла" и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба полицейского главка. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240608/dtp-1951689588.html

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