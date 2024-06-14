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В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек - РИА Новости, 14.06.2024
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06:21 14.06.2024 (обновлено: 10:14 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек - РИА Новости, 14.06.2024
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек
Пять пассажиров пострадали в аварии со школьным автобусом в Кузбассе, двое из них несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:21
2024-06-14T10:14
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии со школьным автобусом в Кузбассе, двое из них несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что школьный автобус попал в аварию на 132-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк, прокуратура по данному факту начала проверку. Позже СУСК по Кемеровской области сообщило, что в ДТП пострадали четыре пассажира, двое из которых - несовершеннолетние. Ведомство по данному факту проводят доследственную проверку. "Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля "Тойота Королла" и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба полицейского главка. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240608/dtp-1951689588.html
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кемерово, новокузнецк, кемеровская область, происшествия, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Новокузнецк, Кемеровская область, Происшествия, ДТП с трамваями в Кемерово
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек

МВД по Кемеровской области: в ДТП со школьным автобусом пострадали пять человек

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП на 132 километре автодороги "Кемерово - Новокузнецк" в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе
ДТП на 132 километре автодороги Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП на 132 километре автодороги "Кемерово - Новокузнецк" в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии со школьным автобусом в Кузбассе, двое из них несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что школьный автобус попал в аварию на 132-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк, прокуратура по данному факту начала проверку. Позже СУСК по Кемеровской области сообщило, что в ДТП пострадали четыре пассажира, двое из которых - несовершеннолетние. Ведомство по данному факту проводят доследственную проверку.
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"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля "Тойота Королла" и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба полицейского главка.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
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КемеровоНовокузнецкКемеровская областьПроисшествияДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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