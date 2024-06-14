https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html

Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР

Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2024

Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР

Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:59

2024-06-14T12:59

2024-06-14T13:09

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия наконец признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ведь мы восемь лет не признавали, всё рассчитывали договориться", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240605/putin-1950809599.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, политика