https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2024
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:59
2024-06-14T12:59
2024-06-14T13:09
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия наконец признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ведь мы восемь лет не признавали, всё рассчитывали договориться", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240605/putin-1950809599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Политика
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
Путин: Россия восемь лет не признавала ДНР и ЛНР, желая договориться