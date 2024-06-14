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Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2024
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12:59 14.06.2024 (обновлено: 13:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2024
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:59
2024-06-14T13:09
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия наконец признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ведь мы восемь лет не признавали, всё рассчитывали договориться", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240605/putin-1950809599.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Политика
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР

Путин: Россия восемь лет не признавала ДНР и ЛНР, желая договориться

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР. 21 февраля 2022
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР. 21 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР. 21 февраля 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия наконец признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ведь мы восемь лет не признавали, всё рассчитывали договориться", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Путин объяснил, почему Россия признала независимость ДНР и ЛНР
5 июня, 21:07
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинПолитика
 
 
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