https://ria.ru/20240614/dom_znaniy-1952964886.html

Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе

Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 14.06.2024

Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности поддерживать проекты Российского общества "Знание", а также поручил активизировать работу по... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:08

2024-06-14T17:08

2024-06-14T17:08

рязанская область

рязанская область

павел малков

российское общество "знание"

общество "знание"

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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности поддерживать проекты Российского общества "Знание", а также поручил активизировать работу по созданию Дома знаний, сообщила пресс-служба правительства региона. В прошлом году губернатор поддержал инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание". По данным пресс-службы правительства региона, в пятницу Павел Малков провел заседание Наблюдательного совета областного отделения Российского общества "Знание", где обсуждались результаты работы филиала, ход реализации просветительского проекта "Рязанский край – моя Россия!", вопросы взаимодействия при проведении мероприятий. "Готовы к самому тесному сотрудничеству. Уверен, что на территории региона появятся новые интересные инициативы, будем их поддерживать и внедрять. Общество "Знание" поднимает важнейшие темы, они синхронизированы с национальными целями, которые обозначил наш президент. Стараемся максимально активно включаться во все программы и делать как можно больше ярких, интересных мероприятий в разных направлениях", - цитирует губернатора его пресс-служба. Соглашения о сотрудничестве с Обществом "Знание", отмечается в сообщении, заключили все муниципалитеты. В рамках Наблюдательного совета принято решение задействовать в реализации проекта "Рязанский край – моя Россия!" муниципальные площадки, усилить просветительские мероприятия в трудовых коллективах, привлечь к их организации общественных деятелей региона в области науки, культуры, спорта. "Губернатор Павел Малков поручил также активизировать работу по вопросу создания Дома знаний на базе нового креативного молодежного пространства, которое создается сейчас в Рязани", - подчеркивает пресс-служба правительства области.

https://ria.ru/20240215/shkoly-1927676618.html

https://ria.ru/20231012/malkov-1902363324.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, российское общество "знание", общество "знание"