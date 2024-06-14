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Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 14.06.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:08 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/dom_znaniy-1952964886.html
Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе
Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе - РИА Новости, 14.06.2024
Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности поддерживать проекты Российского общества "Знание", а также поручил активизировать работу по... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:08
2024-06-14T17:08
рязанская область
рязанская область
павел малков
российское общество "знание"
общество "знание"
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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности поддерживать проекты Российского общества "Знание", а также поручил активизировать работу по созданию Дома знаний, сообщила пресс-служба правительства региона. В прошлом году губернатор поддержал инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание". По данным пресс-службы правительства региона, в пятницу Павел Малков провел заседание Наблюдательного совета областного отделения Российского общества "Знание", где обсуждались результаты работы филиала, ход реализации просветительского проекта "Рязанский край – моя Россия!", вопросы взаимодействия при проведении мероприятий. "Готовы к самому тесному сотрудничеству. Уверен, что на территории региона появятся новые интересные инициативы, будем их поддерживать и внедрять. Общество "Знание" поднимает важнейшие темы, они синхронизированы с национальными целями, которые обозначил наш президент. Стараемся максимально активно включаться во все программы и делать как можно больше ярких, интересных мероприятий в разных направлениях", - цитирует губернатора его пресс-служба. Соглашения о сотрудничестве с Обществом "Знание", отмечается в сообщении, заключили все муниципалитеты. В рамках Наблюдательного совета принято решение задействовать в реализации проекта "Рязанский край – моя Россия!" муниципальные площадки, усилить просветительские мероприятия в трудовых коллективах, привлечь к их организации общественных деятелей региона в области науки, культуры, спорта. "Губернатор Павел Малков поручил также активизировать работу по вопросу создания Дома знаний на базе нового креативного молодежного пространства, которое создается сейчас в Рязани", - подчеркивает пресс-служба правительства области.
https://ria.ru/20240215/shkoly-1927676618.html
https://ria.ru/20231012/malkov-1902363324.html
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рязанская область, павел малков, российское общество "знание", общество "знание"
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Российское общество "Знание", Общество "Знание"

Рязанский губернатор поручил активизировать создание Дома знаний в регионе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности поддерживать проекты Российского общества "Знание", а также поручил активизировать работу по созданию Дома знаний, сообщила пресс-служба правительства региона.
В прошлом году губернатор поддержал инициативу создания в регионе Дома знаний – новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества "Знание".
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По данным пресс-службы правительства региона, в пятницу Павел Малков провел заседание Наблюдательного совета областного отделения Российского общества "Знание", где обсуждались результаты работы филиала, ход реализации просветительского проекта "Рязанский край – моя Россия!", вопросы взаимодействия при проведении мероприятий.
«
"Готовы к самому тесному сотрудничеству. Уверен, что на территории региона появятся новые интересные инициативы, будем их поддерживать и внедрять. Общество "Знание" поднимает важнейшие темы, они синхронизированы с национальными целями, которые обозначил наш президент. Стараемся максимально активно включаться во все программы и делать как можно больше ярких, интересных мероприятий в разных направлениях", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Соглашения о сотрудничестве с Обществом "Знание", отмечается в сообщении, заключили все муниципалитеты. В рамках Наблюдательного совета принято решение задействовать в реализации проекта "Рязанский край – моя Россия!" муниципальные площадки, усилить просветительские мероприятия в трудовых коллективах, привлечь к их организации общественных деятелей региона в области науки, культуры, спорта.
"Губернатор Павел Малков поручил также активизировать работу по вопросу создания Дома знаний на базе нового креативного молодежного пространства, которое создается сейчас в Рязани", - подчеркивает пресс-служба правительства области.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Рязанский губернатор Малков поддержал создание Дома знаний в регионе
12 октября 2023, 19:21
 
Рязанская областьРязанская областьПавел МалковРоссийское общество "Знание"Общество "Знание"
 
 
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