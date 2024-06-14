https://ria.ru/20240614/diplomaty-1952937821.html

НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС - РИА Новости, 14.06.2024

НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения "сотрудников российских спецслужб" в странах альянса. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:59

2024-06-14T15:59

2024-06-14T15:59

россия

йенс столтенберг

нато

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения "сотрудников российских спецслужб" в странах альянса. При этом он отвечал на вопрос об инициативе Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов в странах ЕС. Запад не раз обвинял РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела, кибератаках и дезинформации. Россия все обвинения отвергла, указывая, что никаких доказательств в подтверждение своих слов западные страны не представили. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. "Страны НАТО сталкиваются с враждебной кампанией со стороны России. Многие из них уже выдворили многих сотрудников спецслужб России… Я поддерживаю ограничения для сотрудников российских разведывательных служб", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса. По его словам, страны НАТО договорились об активизации сотрудничества в сфере обмена информацией по так называемой "российской угрозе". Также в НАТО планируют усилить безопасность важных инфраструктурных объектов и "продолжить борьбу с теми, кого в альянсе считают сотрудниками российских разведывательных служб". В качестве доказательств действий России против стран НАТО на их территории он привел примеры задержания местных граждан, в том числе в Британии, которые якобы планировали осуществить задания российских спецслужб. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240611/daniya-1952172673.html

https://ria.ru/20240524/zakharova-1948118723.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

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Кирилл Волков

россия, йенс столтенберг, нато, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире