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НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС - РИА Новости, 14.06.2024
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15:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/diplomaty-1952937821.html
НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС
НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС - РИА Новости, 14.06.2024
НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения "сотрудников российских спецслужб" в странах альянса. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:59
2024-06-14T15:59
россия
йенс столтенберг
нато
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения "сотрудников российских спецслужб" в странах альянса. При этом он отвечал на вопрос об инициативе Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов в странах ЕС. Запад не раз обвинял РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела, кибератаках и дезинформации. Россия все обвинения отвергла, указывая, что никаких доказательств в подтверждение своих слов западные страны не представили. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. "Страны НАТО сталкиваются с враждебной кампанией со стороны России. Многие из них уже выдворили многих сотрудников спецслужб России… Я поддерживаю ограничения для сотрудников российских разведывательных служб", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса. По его словам, страны НАТО договорились об активизации сотрудничества в сфере обмена информацией по так называемой "российской угрозе". Также в НАТО планируют усилить безопасность важных инфраструктурных объектов и "продолжить борьбу с теми, кого в альянсе считают сотрудниками российских разведывательных служб". В качестве доказательств действий России против стран НАТО на их территории он привел примеры задержания местных граждан, в том числе в Британии, которые якобы планировали осуществить задания российских спецслужб. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
https://ria.ru/20240611/daniya-1952172673.html
https://ria.ru/20240524/zakharova-1948118723.html
https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html
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россия, йенс столтенберг, нато, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
НАТО поддержала идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Столтенберг поддержал идею ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения "сотрудников российских спецслужб" в странах альянса.
При этом он отвечал на вопрос об инициативе Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов в странах ЕС. Запад не раз обвинял РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела, кибератаках и дезинформации. Россия все обвинения отвергла, указывая, что никаких доказательств в подтверждение своих слов западные страны не представили. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины
5 июня, 08:00
"Страны НАТО сталкиваются с враждебной кампанией со стороны России. Многие из них уже выдворили многих сотрудников спецслужб России… Я поддерживаю ограничения для сотрудников российских разведывательных служб", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.
По его словам, страны НАТО договорились об активизации сотрудничества в сфере обмена информацией по так называемой "российской угрозе". Также в НАТО планируют усилить безопасность важных инфраструктурных объектов и "продолжить борьбу с теми, кого в альянсе считают сотрудниками российских разведывательных служб".
В качестве доказательств действий России против стран НАТО на их территории он привел примеры задержания местных граждан, в том числе в Британии, которые якобы планировали осуществить задания российских спецслужб.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
11 июня, 14:03
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
24 мая, 13:48
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Сотрудники полиции Польши - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России
19 декабря 2023, 17:01
 
РоссияЙенс СтолтенбергНАТОСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ мире
 
 
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