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Дипломат: стороны конфликта на Украине стали высчитывать собственные риски - РИА Новости, 14.06.2024
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08:24 14.06.2024 (обновлено: 14:23 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/diplomatiya-1952765791.html
Дипломат: стороны конфликта на Украине стали высчитывать собственные риски
Дипломат: стороны конфликта на Украине стали высчитывать собственные риски - РИА Новости, 14.06.2024
Дипломат: стороны конфликта на Украине стали высчитывать собственные риски
Конфликт на Украине достиг момента, в котором стороны высчитывают собственные риски, необходимо оценить ситуацию к концу года, заявил РИА Новости итальянский... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:24
2024-06-14T14:23
в мире
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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Конфликт на Украине достиг момента, в котором стороны высчитывают собственные риски, необходимо оценить ситуацию к концу года, заявил РИА Новости итальянский дипломат, глава Института международных политических исследований (ISPI), бывший генеральный секретарь МИД Италии и экс-директор Департамента информации и безопасности страны Джампьеро Массоло."Сложно представить позицию России, которая была бы жестче нынешней. Я думаю, что мы достигли момента, в котором обе стороны высчитывают риски", - заявил он, отвечая на вопрос о ответной реакции России на решение об использовании прибыли от замороженных активов РФ в целях Украины."Посмотрим, какая будет ситуация в конце года, чтобы понять, какая будет на Украине точка отсчета. Запад не будет воевать с Россией, но я думаю, что эта "Большая семерка" показывает, что у нее есть все намерения поставить Украину в наилучшее возможное положение, чтобы не подчиниться (России - ред.). По этому вопросу существует согласие между всеми членами G7", - отметил Массоло.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире
В мире

Дипломат: стороны конфликта на Украине стали высчитывать собственные риски

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Конфликт на Украине достиг момента, в котором стороны высчитывают собственные риски, необходимо оценить ситуацию к концу года, заявил РИА Новости итальянский дипломат, глава Института международных политических исследований (ISPI), бывший генеральный секретарь МИД Италии и экс-директор Департамента информации и безопасности страны Джампьеро Массоло.
"Сложно представить позицию России, которая была бы жестче нынешней. Я думаю, что мы достигли момента, в котором обе стороны высчитывают риски", - заявил он, отвечая на вопрос о ответной реакции России на решение об использовании прибыли от замороженных активов РФ в целях Украины.
"Посмотрим, какая будет ситуация в конце года, чтобы понять, какая будет на Украине точка отсчета. Запад не будет воевать с Россией, но я думаю, что эта "Большая семерка" показывает, что у нее есть все намерения поставить Украину в наилучшее возможное положение, чтобы не подчиниться (России - ред.). По этому вопросу существует согласие между всеми членами G7", - отметил Массоло.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
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