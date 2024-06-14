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Шанс обсудить мир у Киева есть всегда, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2024
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19:54 14.06.2024 (обновлено: 19:55 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/deputat-1953011280.html
Шанс обсудить мир у Киева есть всегда, заявили в Госдуме
Шанс обсудить мир у Киева есть всегда, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2024
Шанс обсудить мир у Киева есть всегда, заявили в Госдуме
Шанс у Киева обсудить предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине есть всегда, но Киев не самостоятелен и делает то,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:54
2024-06-14T19:55
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шанс у Киева обсудить предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине есть всегда, но Киев не самостоятелен и делает то, что говорят США, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их "ультиматумом". Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Советник главы офиса Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед конференцией по Украине в Швейцарии. "Шанс у Киева есть всегда, и, может быть, они бы даже на что-то согласились, но проблема в том, что "кто платит, тот правит бал", и их самостоятельность не просто под большим вопросом, она отсутствует, поэтому они делают то, что им говорят их владельцы настоящие. Это не украинский народ - это гегемон - Соединенные Штаты Америки", - сказал Бутина на вопрос журналиста о том, был ли шанс, что Киев хотя бы подумает или обсудит предложения Путина. По словам депутата, Киев сдал свой суверенитет, "продал свою страну западным кукловодам" и сегодня лишился возможности, не имея суверенитета, принимать какие-либо самостоятельные решения. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, мария бутина, владимир зеленский, госдума рф, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Мария Бутина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО
Шанс обсудить мир у Киева есть всегда, заявили в Госдуме

Депутат ГД: у Киева есть шанс обсудить мир, но он делает то, что говорят США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шанс у Киева обсудить предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине есть всегда, но Киев не самостоятелен и делает то, что говорят США, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.
Владимир Зеленский отверг условия, предложенные Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их "ультиматумом". Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Советник главы офиса Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед конференцией по Украине в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Вчера, 16:28
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"Шанс у Киева есть всегда, и, может быть, они бы даже на что-то согласились, но проблема в том, что "кто платит, тот правит бал", и их самостоятельность не просто под большим вопросом, она отсутствует, поэтому они делают то, что им говорят их владельцы настоящие. Это не украинский народ - это гегемон - Соединенные Штаты Америки", - сказал Бутина на вопрос журналиста о том, был ли шанс, что Киев хотя бы подумает или обсудит предложения Путина.
По словам депутата, Киев сдал свой суверенитет, "продал свою страну западным кукловодам" и сегодня лишился возможности, не имея суверенитета, принимать какие-либо самостоятельные решения.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина
Вчера, 16:32
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинМария БутинаВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТО
 
 
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