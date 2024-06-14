https://ria.ru/20240614/chepa-1952908826.html

В Госдуме оценили условия Путина по Украине

В Госдуме оценили условия Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

В Госдуме оценили условия Путина по Украине

Условия президента РФ Владимира Путина по Украине - это конкретное предложение, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего добивается Россия, заявил РИА РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:45

2024-06-14T14:45

2024-06-14T14:53

украина

госдума рф

швейцария

россия

в мире

владимир путин

алексей чепа

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Условия президента РФ Владимира Путина по Украине - это конкретное предложение, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего добивается Россия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин."Я не знаю, насколько это назвать последним шансом (для переговоров с Украиной перед швейцарской конференцией – ред.), это конкретное предложение, которое логически вытекает из всех действий России, начиная с 2014 года. После государственного переворота на Украине и после последовавших за этим событий", - сказал Чепа.Он добавил, что Путин еще раз напомнил, как развивались события на Украине, как Россия была готова к шагам по мирному урегулированию, и как вел себя при этом Запад."Учитывая проведение швейцарской конференции, мы подчеркнули еще раз нашу позицию, чтобы мир понимал и сравнивал то, чего мы добиваемся, и что будет предлагать так называемая "формула Зеленского", - добавил он.

https://radiosputnik.ru/20240613/g7-1952638220.html

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952772497.html

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швейцария

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