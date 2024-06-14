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В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет - РИА Новости, 14.06.2024
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09:40 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bukhta-1952780480.html
В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет
В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет - РИА Новости, 14.06.2024
В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет
Вода в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане окрасилась в молочный цвет, жители называют бухту "магаданскими Мальдивами", на нерест пошла сельдь, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:40
2024-06-14T11:32
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 14 июн - РИА Новости. Вода в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане окрасилась в молочный цвет, жители называют бухту "магаданскими Мальдивами", на нерест пошла сельдь, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее пользователи социальных сетей из Магадана распространили видео со стоящими у берегов бухты Нагаева косяками сельди. От ее количества вода стала черной, говорят комментирующие видео люди. "Вчера ловилась. Позавчера, очень много было. Я за тридцать лет, что живу в Магадане, такого количества селедки здесь в принципе не видел. И все, что подходили люди, которые прогуливаются, то же самое говорят", - рассказал РИА Новости житель Магадана. Сельдь во время нереста молоками окрашивает воду в белый цвет, Охотское море в магаданской бухте Нагаева будет выглядеть необычно еще несколько дней, рассказал РИА Новости один их ученых-ихтиологов. "Нерест длится примерно неделю. Сегодня вода в бухте Нагаева приобрела белый оттенок, это обычное явление в этот период. Другое дело, что сельдь обычно не нерестится в Магадане, по крайней мере, такого давно не было. В этом году мы наблюдаем такое природное явление", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html
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магадан, охотское море
Магадан, Охотское море
В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет

В Магадане сельдь пошла на нерест прямо в бухте Нагаева, окрасив воду

© Фото : ННЦМБ ДВО РАН/Ольга ВасикВода окрасилась в молочный цвет в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане
Вода окрасилась в молочный цвет в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : ННЦМБ ДВО РАН/Ольга Васик
Вода окрасилась в молочный цвет в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 14 июн - РИА Новости. Вода в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане окрасилась в молочный цвет, жители называют бухту "магаданскими Мальдивами", на нерест пошла сельдь, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее пользователи социальных сетей из Магадана распространили видео со стоящими у берегов бухты Нагаева косяками сельди. От ее количества вода стала черной, говорят комментирующие видео люди.
«
"Вчера ловилась. Позавчера, очень много было. Я за тридцать лет, что живу в Магадане, такого количества селедки здесь в принципе не видел. И все, что подходили люди, которые прогуливаются, то же самое говорят", - рассказал РИА Новости житель Магадана.
Сельдь во время нереста молоками окрашивает воду в белый цвет, Охотское море в магаданской бухте Нагаева будет выглядеть необычно еще несколько дней, рассказал РИА Новости один их ученых-ихтиологов.
"Нерест длится примерно неделю. Сегодня вода в бухте Нагаева приобрела белый оттенок, это обычное явление в этот период. Другое дело, что сельдь обычно не нерестится в Магадане, по крайней мере, такого давно не было. В этом году мы наблюдаем такое природное явление", - рассказал собеседник агентства.
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