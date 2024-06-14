https://ria.ru/20240614/bukhta-1952780480.html

В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет

В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет - РИА Новости, 14.06.2024

В Магадане вода в бухте Нагаева окрасилась в молочный цвет

Вода в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане окрасилась в молочный цвет, жители называют бухту "магаданскими Мальдивами", на нерест пошла сельдь, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:40

2024-06-14T09:40

2024-06-14T11:32

магадан

охотское море

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МАГАДАН, 14 июн - РИА Новости. Вода в Охотском море в бухте Нагаева в Магадане окрасилась в молочный цвет, жители называют бухту "магаданскими Мальдивами", на нерест пошла сельдь, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее пользователи социальных сетей из Магадана распространили видео со стоящими у берегов бухты Нагаева косяками сельди. От ее количества вода стала черной, говорят комментирующие видео люди. "Вчера ловилась. Позавчера, очень много было. Я за тридцать лет, что живу в Магадане, такого количества селедки здесь в принципе не видел. И все, что подходили люди, которые прогуливаются, то же самое говорят", - рассказал РИА Новости житель Магадана. Сельдь во время нереста молоками окрашивает воду в белый цвет, Охотское море в магаданской бухте Нагаева будет выглядеть необычно еще несколько дней, рассказал РИА Новости один их ученых-ихтиологов. "Нерест длится примерно неделю. Сегодня вода в бухте Нагаева приобрела белый оттенок, это обычное явление в этот период. Другое дело, что сельдь обычно не нерестится в Магадане, по крайней мере, такого давно не было. В этом году мы наблюдаем такое природное явление", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html

магадан

охотское море

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магадан, охотское море