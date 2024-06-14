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В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики - РИА Новости, 14.06.2024
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Религия
 
18:20 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/buddiyskiy-1952985059.html
В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики
В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики - РИА Новости, 14.06.2024
В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики
В Туве до конца 2024 года отремонтируют буддийский храм, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем которого... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:20
2024-06-14T18:20
религия
россия
ссср
республика тыва
религия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Туве до конца 2024 года отремонтируют буддийский храм, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем которого был первый верховный лама Тувы, это один из самых важных для республики храмов, рассказала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светлана Намчак.В Туве 12-14 июня празднуют 105-летие основания института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики. По этому случаю организованы торжественный молебен с участием буддийского духовенства из Индии и регионов России, а также международная конференция "Буддийский саммит"."До конца года власти региона отремонтируют храм недалеко от города Чадан, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем этого монастыря был Лобсан Чамзы - первый верховный лама Тувы. Это один из важнейших храмов Тувы с исторической точки зрения", - сказала Намчак.Она напомнила, что монастырский комплекс Устуу-Хурээ возвели в 1905-1907 годах, он стал центром буддизма в Туве, там была заложена основа тувинского алфавита, также была отчеканена первая монета Тувинской народной республики. Намчак уточнила, что монастырь был основан нойоном (великим князем) Хайдыпом - правителем Западной Тувы и старшим братом пандито камбы-ламы Лобсана Чамзы, а руководил строительством приглашенный из Тибета архитектор и монах Кунтанга ринпоче."В советское время монастырь был закрыт. К 90-м годам XX века там остались руины. Тогда было принято решение не восстанавливать его, а построить рядом новый храм - копию старого. Строительство завершили в 2012 году. За 12 лет вследствие ряда землетрясений он сильно пострадал (Тува считается регионом с повышенной сейсмоопасностью), его нужно отремонтировать. Часть средств на это предоставили из благотворительного фонда Андрея Мельниченко", - пояснила представитель республики.Она рассказала, что Тува не входила в состав Российской империи, но к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время была под белыми. Возглавлявший их Верховный правитель России Александр Колчак 13 июня 1919 года учредил институт верховного ламы Тувы, что "стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе".Независимая Тувинская Народная Республика (ТНР) была образована в 1921 году, ее признал СССР, впоследствии ТНР одной из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. После этого Тува вошла в состав РСФСР, напомнила Намчак.
https://ria.ru/20240613/tuvintsy-1952682716.html
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Религия, Россия, СССР, Республика Тыва, Религия
В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики

В Туве отремонтируют храм рядом с руинами исторического монастыря Устуу-Хурээ

© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакБуддийский храм недалеко от города Чадан
Буддийский храм недалеко от города Чадан
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Туве до конца 2024 года отремонтируют буддийский храм, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем которого был первый верховный лама Тувы, это один из самых важных для республики храмов, рассказала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светлана Намчак.
В Туве 12-14 июня празднуют 105-летие основания института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики. По этому случаю организованы торжественный молебен с участием буддийского духовенства из Индии и регионов России, а также международная конференция "Буддийский саммит".
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"До конца года власти региона отремонтируют храм недалеко от города Чадан, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем этого монастыря был Лобсан Чамзы - первый верховный лама Тувы. Это один из важнейших храмов Тувы с исторической точки зрения", - сказала Намчак.
Она напомнила, что монастырский комплекс Устуу-Хурээ возвели в 1905-1907 годах, он стал центром буддизма в Туве, там была заложена основа тувинского алфавита, также была отчеканена первая монета Тувинской народной республики. Намчак уточнила, что монастырь был основан нойоном (великим князем) Хайдыпом - правителем Западной Тувы и старшим братом пандито камбы-ламы Лобсана Чамзы, а руководил строительством приглашенный из Тибета архитектор и монах Кунтанга ринпоче.
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"В советское время монастырь был закрыт. К 90-м годам XX века там остались руины. Тогда было принято решение не восстанавливать его, а построить рядом новый храм - копию старого. Строительство завершили в 2012 году. За 12 лет вследствие ряда землетрясений он сильно пострадал (Тува считается регионом с повышенной сейсмоопасностью), его нужно отремонтировать. Часть средств на это предоставили из благотворительного фонда Андрея Мельниченко", - пояснила представитель республики.
Она рассказала, что Тува не входила в состав Российской империи, но к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время была под белыми. Возглавлявший их Верховный правитель России Александр Колчак 13 июня 1919 года учредил институт верховного ламы Тувы, что "стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе".
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Независимая Тувинская Народная Республика (ТНР) была образована в 1921 году, ее признал СССР, впоследствии ТНР одной из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. После этого Тува вошла в состав РСФСР, напомнила Намчак.
© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакРуины исторического монастыря Устуу-Хурээ
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ
 
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