В Туве отремонтируют один из самых важных буддийских храмов республики
В Туве отремонтируют храм рядом с руинами исторического монастыря Устуу-Хурээ
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакБуддийский храм недалеко от города Чадан
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Туве до конца 2024 года отремонтируют буддийский храм, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем которого был первый верховный лама Тувы, это один из самых важных для республики храмов, рассказала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светлана Намчак.
"До конца года власти региона отремонтируют храм недалеко от города Чадан, построенный в 2012 году рядом с развалинами исторического монастыря Устуу-Хурээ, настоятелем этого монастыря был Лобсан Чамзы - первый верховный лама Тувы. Это один из важнейших храмов Тувы с исторической точки зрения", - сказала Намчак.
Она напомнила, что монастырский комплекс Устуу-Хурээ возвели в 1905-1907 годах, он стал центром буддизма в Туве, там была заложена основа тувинского алфавита, также была отчеканена первая монета Тувинской народной республики. Намчак уточнила, что монастырь был основан нойоном (великим князем) Хайдыпом - правителем Западной Тувы и старшим братом пандито камбы-ламы Лобсана Чамзы, а руководил строительством приглашенный из Тибета архитектор и монах Кунтанга ринпоче.
"В советское время монастырь был закрыт. К 90-м годам XX века там остались руины. Тогда было принято решение не восстанавливать его, а построить рядом новый храм - копию старого. Строительство завершили в 2012 году. За 12 лет вследствие ряда землетрясений он сильно пострадал (Тува считается регионом с повышенной сейсмоопасностью), его нужно отремонтировать. Часть средств на это предоставили из благотворительного фонда Андрея Мельниченко", - пояснила представитель республики.
Она рассказала, что Тува не входила в состав Российской империи, но к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время была под белыми. Возглавлявший их Верховный правитель России Александр Колчак 13 июня 1919 года учредил институт верховного ламы Тувы, что "стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе".
Независимая Тувинская Народная Республика (ТНР) была образована в 1921 году, ее признал СССР, впоследствии ТНР одной из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. После этого Тува вошла в состав РСФСР, напомнила Намчак.
© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакРуины исторического монастыря Устуу-Хурээ
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ