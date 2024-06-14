https://ria.ru/20240614/briks-1952838597.html
Путин поручил подготовить набор согласованных решений к саммиту БРИКС
Путин поручил подготовить набор согласованных решений к саммиту БРИКС - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поручил подготовить набор согласованных решений к саммиту БРИКС
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:52
брикс
россия
владимир путин
казань
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах."Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брикс, россия, владимир путин, казань, политика
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Казань, Политика
Путин поручил подготовить набор согласованных решений к саммиту БРИКС
Путин поручил правительству подготовить согласованные решения к саммиту БРИКС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах.
"Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.