https://ria.ru/20240614/briks-1952838498.html
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин
Российская Федерация будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:53
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская Федерация будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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россия, брикс, владимир путин, политика
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Политика
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин
Путин: Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС