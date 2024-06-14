https://ria.ru/20240614/briks-1952838498.html

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС, заявил Путин

Российская Федерация будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:23

2024-06-14T12:23

2024-06-14T12:53

россия

брикс

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская Федерация будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952839798.html

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2024

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россия, брикс, владимир путин, политика