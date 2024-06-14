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В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам - РИА Новости, 14.06.2024
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15:28 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/bolya-1952924342.html
В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам
В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам - РИА Новости, 14.06.2024
В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам
Представитель молдавского блока "Победа" Василий Боля обвинил представителей полиции, среди которых, по его словам, были сотрудники иностранных спецслужб, в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:28
2024-06-14T15:28
в мире
молдавия
игорь гросу
василий боля
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КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Представитель молдавского блока "Победа" Василий Боля обвинил представителей полиции, среди которых, по его словам, были сотрудники иностранных спецслужб, в применении силы к оппозиционным депутатам в стенах парламента Молдавии. В пятницу у здания парламента прошел митинг в поддержку депутатов от оппозиции, которым запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях. Более 30 участников акции были задержаны полицией. Самих оппозиционных парламентариев охрана не впускала в здание законодательного собрания. "Сегодня в стенах парламента Молдавии произошел беспрецедентный инцидент. С десяток силовиков, часть которых являются сотрудниками иностранных спецслужб, не пускали нас, депутатов от оппозиционного блока "Победа", в зал заседания парламента. Данные лица применили физическую силу, отталкивали нас от дверей, ведущих в зал. Мы считаем, что режим перешел красные линии. Всех участников этих противоправных действий ждет суд", — сказал РИА Новости Боля. Депутат подчеркнул, что партия "Действие и солидарность" не предъявила ни единого законного обоснования, запрещающего оппозиции присутствовать на заседании. Спикер парламента Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240614/kishinev-1952820725.html
https://ria.ru/20240614/grosu-1952798112.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, василий боля, марина таубер, возрождение
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Василий Боля, Марина Таубер, Возрождение
В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам

Боля: полиция применила силу к оппозиционным депутатам в парламенте Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausМолдавский политик Владимир Боля
Молдавский политик Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский политик Владимир Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Представитель молдавского блока "Победа" Василий Боля обвинил представителей полиции, среди которых, по его словам, были сотрудники иностранных спецслужб, в применении силы к оппозиционным депутатам в стенах парламента Молдавии.
В пятницу у здания парламента прошел митинг в поддержку депутатов от оппозиции, которым запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях. Более 30 участников акции были задержаны полицией. Самих оппозиционных парламентариев охрана не впускала в здание законодательного собрания.
Митинг у здания парламента Молдавии в поддержку лишенных права участвовать в заседаниях депутатов от блока Победа - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Кишиневе задержали участников митинга в поддержку блока "Победа"
Вчера, 11:33
«
"Сегодня в стенах парламента Молдавии произошел беспрецедентный инцидент. С десяток силовиков, часть которых являются сотрудниками иностранных спецслужб, не пускали нас, депутатов от оппозиционного блока "Победа", в зал заседания парламента. Данные лица применили физическую силу, отталкивали нас от дверей, ведущих в зал. Мы считаем, что режим перешел красные линии. Всех участников этих противоправных действий ждет суд", — сказал РИА Новости Боля.
Депутат подчеркнул, что партия "Действие и солидарность" не предъявила ни единого законного обоснования, запрещающего оппозиции присутствовать на заседании.
Спикер парламента Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Молдавии подготовили проекты для отстранения спикера парламента
Вчера, 10:31
 
В миреМолдавияИгорь ГросуВасилий БоляМарина ТауберВозрождение
 
 
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