В Молдавии полицейских обвинили в применении силы к оппозиционным депутатам
Боля: полиция применила силу к оппозиционным депутатам в парламенте Молдавии
© Sputnik / Mihai CarausМолдавский политик Владимир Боля
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский политик Владимир Боля. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Представитель молдавского блока "Победа" Василий Боля обвинил представителей полиции, среди которых, по его словам, были сотрудники иностранных спецслужб, в применении силы к оппозиционным депутатам в стенах парламента Молдавии.
В пятницу у здания парламента прошел митинг в поддержку депутатов от оппозиции, которым запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях. Более 30 участников акции были задержаны полицией. Самих оппозиционных парламентариев охрана не впускала в здание законодательного собрания.
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"Сегодня в стенах парламента Молдавии произошел беспрецедентный инцидент. С десяток силовиков, часть которых являются сотрудниками иностранных спецслужб, не пускали нас, депутатов от оппозиционного блока "Победа", в зал заседания парламента. Данные лица применили физическую силу, отталкивали нас от дверей, ведущих в зал. Мы считаем, что режим перешел красные линии. Всех участников этих противоправных действий ждет суд", — сказал РИА Новости Боля.
Депутат подчеркнул, что партия "Действие и солидарность" не предъявила ни единого законного обоснования, запрещающего оппозиции присутствовать на заседании.
Спикер парламента Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.