https://ria.ru/20240614/bolton-1953042877.html

Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе

Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 14.06.2024

Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие российских судов на Кубе вызовом для Вашингтона, а бездействие Джо... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:16

2024-06-14T23:16

2024-06-14T23:16

в мире

куба

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джо байден

джон болтон

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие российских судов на Кубе вызовом для Вашингтона, а бездействие Джо Байдена — признаком слабости нынешней администрации."Чего Россия пытается добиться у нашего южного побережья, так это показать, насколько слабы и противоречивы США под руководством Джо Байдена. Это же классический случай политических сигналов и прощупывания почвы. Россия проверяет Байдена, чтобы оценить его реакцию. Но он ничего не сделает, что является огромной ошибкой", — написал Болтон в социальной сети X.Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.

https://ria.ru/20240614/admiral_gorshkov-1952759945.html

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