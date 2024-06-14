Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/bolton-1953042877.html
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 14.06.2024
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие российских судов на Кубе вызовом для Вашингтона, а бездействие Джо... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:16
2024-06-14T23:16
в мире
куба
гавана
москва
джо байден
джон болтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952801420_0:86:3247:1912_1920x0_80_0_0_dffb8b1a206d6cabfaeffa8e27a84abe.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие российских судов на Кубе вызовом для Вашингтона, а бездействие Джо Байдена — признаком слабости нынешней администрации."Чего Россия пытается добиться у нашего южного побережья, так это показать, насколько слабы и противоречивы США под руководством Джо Байдена. Это же классический случай политических сигналов и прощупывания почвы. Россия проверяет Байдена, чтобы оценить его реакцию. Но он ничего не сделает, что является огромной ошибкой", — написал Болтон в социальной сети X.Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240614/admiral_gorshkov-1952759945.html
https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html
куба
гавана
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952801420_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_89efb06e57f11ab21e2d3ccf4117221b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, гавана, москва, джо байден, джон болтон
В мире, Куба, Гавана, Москва, Джо Байден, Джон Болтон
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе

Экс-советник Трампа назвал ошибкой реакцию Байдена на российские корабли на Кубе

© AFP 2024 / YAMIL LAGEРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AFP 2024 / YAMIL LAGE
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие российских судов на Кубе вызовом для Вашингтона, а бездействие Джо Байдена — признаком слабости нынешней администрации.
"Чего Россия пытается добиться у нашего южного побережья, так это показать, насколько слабы и противоречивы США под руководством Джо Байдена. Это же классический случай политических сигналов и прощупывания почвы. Россия проверяет Байдена, чтобы оценить его реакцию. Но он ничего не сделает, что является огромной ошибкой", — написал Болтон в социальной сети X.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване
Вчера, 06:24
Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
13 июня, 21:08
 
В миреКубаГаванаМоскваДжо БайденДжон Болтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала