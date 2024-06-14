https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:26
2024-06-14T22:26
2024-06-14T23:34
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. "Я очень рад, что этот наш боец остался жив и не просто жив, а, надеюсь, что у него нормально жизнь складывается. Если что-то нужно сделать, скажите, передайте через ваших преподавателей, мы обязательно его поддержим и поможем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Гвардии капитан медицинской службы Дарья Светяш рассказала историю о раненом солдате, у которого не было больше половины лица и была повреждена нога. Оказалось, что он закрыл собою командира и товарища. "Кстати, солдат этот остался жив. Он прошел реабилитацию и продолжает свой праведный путь", - уточнила девушка.
https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей