Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 14.06.2024 (обновлено: 23:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:26
2024-06-14T23:34
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. "Я очень рад, что этот наш боец остался жив и не просто жив, а, надеюсь, что у него нормально жизнь складывается. Если что-то нужно сделать, скажите, передайте через ваших преподавателей, мы обязательно его поддержим и поможем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Гвардии капитан медицинской службы Дарья Светяш рассказала историю о раненом солдате, у которого не было больше половины лица и была повреждена нога. Оказалось, что он закрыл собою командира и товарища. "Кстати, солдат этот остался жив. Он прошел реабилитацию и продолжает свой праведный путь", - уточнила девушка.
https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_87939524694a8f67c27c1a26b00ca59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей

Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища.
«
"Я очень рад, что этот наш боец остался жив и не просто жив, а, надеюсь, что у него нормально жизнь складывается. Если что-то нужно сделать, скажите, передайте через ваших преподавателей, мы обязательно его поддержим и поможем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Гвардии капитан медицинской службы Дарья Светяш рассказала историю о раненом солдате, у которого не было больше половины лица и была повреждена нога. Оказалось, что он закрыл собою командира и товарища.
«
"Кстати, солдат этот остался жив. Он прошел реабилитацию и продолжает свой праведный путь", - уточнила девушка.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО
Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала