https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html

Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей

Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024

Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей

Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:26

2024-06-14T22:26

2024-06-14T23:34

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища. "Я очень рад, что этот наш боец остался жив и не просто жив, а, надеюсь, что у него нормально жизнь складывается. Если что-то нужно сделать, скажите, передайте через ваших преподавателей, мы обязательно его поддержим и поможем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Гвардии капитан медицинской службы Дарья Светяш рассказала историю о раненом солдате, у которого не было больше половины лица и была повреждена нога. Оказалось, что он закрыл собою командира и товарища. "Кстати, солдат этот остался жив. Он прошел реабилитацию и продолжает свой праведный путь", - уточнила девушка.

https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html

россия

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россия, владимир путин