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Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей - РИА Новости, 14.06.2024
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11:14 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/blogery-1952713883.html
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей - РИА Новости, 14.06.2024
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей
Одноклассники, продолжая работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов, в преддверии Дня блогера узнали у создателей контента, РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:14
2024-06-14T11:14
россия
технологии
одноклассники
одноклассники.ru
блогер
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Одноклассники, продолжая работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов, в преддверии Дня блогера узнали у создателей контента, почему они начали блогерскую карьеру, что их волнует, и достаточно ли они зарабатывают. В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК.Отсутствие или недостаток рекламодателей в 2024 году волнует только 25% опрошенных авторов. Больше всего блогеры переживают за удержание интереса аудитории – 42% заботят показатели просмотров и доля вовлеченности в контент, а 29% важна обратная связь. Мнение родных и близких о контенте заботит 20% респондентов. Критика и хейт являются проблемой для 17% блогеров.Почти половина (46%) опрошенных имеют основную работу, и блог для них – это источник дополнительного заработка. 19% опрошенных уже уволились ради развития блога и зарабатывают только на нем.42% контентмейкеров в России начали активно развивать свой блог, потому что увидели интерес к их образу жизни и опыту со стороны родственников, друзей и знакомых. 38% видели в блоге возможность самореализоваться. 33% активно развивают аккаунты в соцсетях, так как им нравится общаться и находить друзей и знакомых, разделяющих их взгляды на жизнь. Столько же опрошенных заявили, что стали блогером, так как хотели иметь возможность монетизировать свое увлечение.Развитие нейросетей считают угрозой только 11% блогеров. 31% инфлюенсеров уверены, что человеческий креатив заменить нельзя, поэтому не видят в нейросетях конкурентов. 33% рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе (ищут идеи для тематик контента, выясняют тренды и пр.). 19% в целом не думают об этом и не используют новые возможности.Число блогеров в России продолжает расти – в ОК в 2024 году число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2023 года. ОК также привлекают блогеров к развитию контентных сервисов внутри соцсети — для раздела "Мастер классы", запущенного в этом году, создатели контента в ОК совместно с платформой подготовили более 150 профессионально отснятых мастер-классов. К наполнению сервиса "Увлечения" ОК также привлекли сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей – авторы ежемесячно публикуют только в этот раздел почти 10 тысяч постов.
https://ria.ru/20240419/leksika-1940908019.html
https://ria.ru/20240425/moshenniki-1942221741.html
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353
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россия, технологии, одноклассники, одноклассники.ru, блогер
Россия, Технологии, Одноклассники, Одноклассники.ru, Блогер

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей

© Фото : © ОКРоссийские блогеры рассказали об отношении к заработкам
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : © ОК
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Одноклассники, продолжая работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов, в преддверии Дня блогера узнали у создателей контента, почему они начали блогерскую карьеру, что их волнует, и достаточно ли они зарабатывают.
В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК.
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19 апреля, 10:16
Отсутствие или недостаток рекламодателей в 2024 году волнует только 25% опрошенных авторов. Больше всего блогеры переживают за удержание интереса аудитории – 42% заботят показатели просмотров и доля вовлеченности в контент, а 29% важна обратная связь. Мнение родных и близких о контенте заботит 20% респондентов. Критика и хейт являются проблемой для 17% блогеров.
Почти половина (46%) опрошенных имеют основную работу, и блог для них – это источник дополнительного заработка. 19% опрошенных уже уволились ради развития блога и зарабатывают только на нем.
© Фото : © ОКРоссийские блогеры рассказали об отношении к заработкам
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : © ОК
Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам
42% контентмейкеров в России начали активно развивать свой блог, потому что увидели интерес к их образу жизни и опыту со стороны родственников, друзей и знакомых. 38% видели в блоге возможность самореализоваться. 33% активно развивают аккаунты в соцсетях, так как им нравится общаться и находить друзей и знакомых, разделяющих их взгляды на жизнь. Столько же опрошенных заявили, что стали блогером, так как хотели иметь возможность монетизировать свое увлечение.
Развитие нейросетей считают угрозой только 11% блогеров. 31% инфлюенсеров уверены, что человеческий креатив заменить нельзя, поэтому не видят в нейросетях конкурентов. 33% рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе (ищут идеи для тематик контента, выясняют тренды и пр.). 19% в целом не думают об этом и не используют новые возможности.
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25 апреля, 11:23
Число блогеров в России продолжает расти – в ОК в 2024 году число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2023 года. ОК также привлекают блогеров к развитию контентных сервисов внутри соцсети — для раздела "Мастер классы", запущенного в этом году, создатели контента в ОК совместно с платформой подготовили более 150 профессионально отснятых мастер-классов. К наполнению сервиса "Увлечения" ОК также привлекли сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей – авторы ежемесячно публикуют только в этот раздел почти 10 тысяч постов.
 
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