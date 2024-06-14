https://ria.ru/20240614/blogery-1952713883.html

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей - РИА Новости, 14.06.2024

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей

Одноклассники, продолжая работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов, в преддверии Дня блогера узнали у создателей контента, РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:14

2024-06-14T11:14

2024-06-14T11:14

россия

технологии

одноклассники

одноклассники.ru

блогер

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Одноклассники, продолжая работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов, в преддверии Дня блогера узнали у создателей контента, почему они начали блогерскую карьеру, что их волнует, и достаточно ли они зарабатывают. В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК.Отсутствие или недостаток рекламодателей в 2024 году волнует только 25% опрошенных авторов. Больше всего блогеры переживают за удержание интереса аудитории – 42% заботят показатели просмотров и доля вовлеченности в контент, а 29% важна обратная связь. Мнение родных и близких о контенте заботит 20% респондентов. Критика и хейт являются проблемой для 17% блогеров.Почти половина (46%) опрошенных имеют основную работу, и блог для них – это источник дополнительного заработка. 19% опрошенных уже уволились ради развития блога и зарабатывают только на нем.42% контентмейкеров в России начали активно развивать свой блог, потому что увидели интерес к их образу жизни и опыту со стороны родственников, друзей и знакомых. 38% видели в блоге возможность самореализоваться. 33% активно развивают аккаунты в соцсетях, так как им нравится общаться и находить друзей и знакомых, разделяющих их взгляды на жизнь. Столько же опрошенных заявили, что стали блогером, так как хотели иметь возможность монетизировать свое увлечение.Развитие нейросетей считают угрозой только 11% блогеров. 31% инфлюенсеров уверены, что человеческий креатив заменить нельзя, поэтому не видят в нейросетях конкурентов. 33% рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе (ищут идеи для тематик контента, выясняют тренды и пр.). 19% в целом не думают об этом и не используют новые возможности.Число блогеров в России продолжает расти – в ОК в 2024 году число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2023 года. ОК также привлекают блогеров к развитию контентных сервисов внутри соцсети — для раздела "Мастер классы", запущенного в этом году, создатели контента в ОК совместно с платформой подготовили более 150 профессионально отснятых мастер-классов. К наполнению сервиса "Увлечения" ОК также привлекли сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей – авторы ежемесячно публикуют только в этот раздел почти 10 тысяч постов.

https://ria.ru/20240419/leksika-1940908019.html

https://ria.ru/20240425/moshenniki-1942221741.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, технологии, одноклассники, одноклассники.ru, блогер