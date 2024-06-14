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В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия - РИА Новости, 14.06.2024
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18:19 14.06.2024 (обновлено: 18:50 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/blagoveschensk-1952984938.html
В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия
В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия - РИА Новости, 14.06.2024
В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия
Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:19
2024-06-14T18:50
благовещенск
дтп в благовещенске
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья."Развлекательные и массовые мероприятия в областных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются в связи с трагедией в Благовещенске на улице Василенко", - говорится в сообщении.По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске
❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы
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4.7
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353
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благовещенск, дтп в благовещенске, происшествия, видео
Благовещенск, ДТП в Благовещенске, Происшествия
В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья.
2024-06-14T18:19
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В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия

В Благовещенске после ДТП отменили развлекательные и массовые мероприятия

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто ДТП с участием минивэна в Благовещенске
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья.
«
"Развлекательные и массовые мероприятия в областных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются в связи с трагедией в Благовещенске на улице Василенко", - говорится в сообщении.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
 
БлаговещенскДТП в БлаговещенскеПроисшествия
 
 
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