https://ria.ru/20240614/blagoveschensk-1952984938.html

В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия

В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия - РИА Новости, 14.06.2024

В Благовещенске отменили развлекательные и массовые мероприятия

Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:19

2024-06-14T18:19

2024-06-14T18:50

благовещенск

дтп в благовещенске

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Развлекательные и массовые мероприятия в Благовещенске отменили из-за гибели пешеходов в крупном ДТП, сообщает министерство культуры Приамурья."Развлекательные и массовые мероприятия в областных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются в связи с трагедией в Благовещенске на улице Василенко", - говорится в сообщении.По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске ❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы 2024-06-14T18:19 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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