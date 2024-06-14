https://ria.ru/20240614/biznes-vstrechi-1952955092.html

Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване

Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване - РИА Новости, 14.06.2024

Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване

Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:44

2024-06-14T16:44

2024-06-14T16:44

ереван

новосибирская область

республика адыгея

экономика

российский экспортный центр (рэц)

армения

россия

экспорт

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), состоялись в Ереване, сообщает центр."В рамках миссий в Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса из Новосибирской области и Республики Адыгея. Всего участие в мероприятии приняли десять компаний-производителей, представляющих широкий спектр отраслей – от строительных материалов и продуктов питания до текстиля и дубовых бочек для виноделия", - говорится в сообщении.Организаторы бизнес-миссии обеспечили платформу для проведения более 80 встреч с представителями армянского бизнеса, что открыло новые перспективы для российских экспортеров и способствовало налаживанию прямых деловых контактов."Мероприятие направлено на развитие отношений российского и армянского бизнеса, расширение географии поставок российского экспорта и увеличение его объемов. Количество встреч, проведенных в период бизнес-миссии, демонстрирует высокую заинтересованность армянского рынка в российской продукции" - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.Российский экспортный центр продолжает активно работать над поддержкой российских экспортеров, предоставляя им возможности для расширения географии поставок и укрепления позиций на международных рынках.

https://ria.ru/20240614/postavki-1952856410.html

ереван

новосибирская область

республика адыгея

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ереван, новосибирская область, республика адыгея, экономика, российский экспортный центр (рэц), армения, россия, экспорт, вэб.рф (вэб)