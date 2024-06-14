Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване
© Фото : пресс-служба РЭЦБизнес-миссии российских экспортеров в Ереване, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в Армении
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Бизнес-миссии российских экспортеров в Ереване, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в Армении
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), состоялись в Ереване, сообщает центр.
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"В рамках миссий в Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса из Новосибирской области и Республики Адыгея. Всего участие в мероприятии приняли десять компаний-производителей, представляющих широкий спектр отраслей – от строительных материалов и продуктов питания до текстиля и дубовых бочек для виноделия", - говорится в сообщении.
Организаторы бизнес-миссии обеспечили платформу для проведения более 80 встреч с представителями армянского бизнеса, что открыло новые перспективы для российских экспортеров и способствовало налаживанию прямых деловых контактов.
"Мероприятие направлено на развитие отношений российского и армянского бизнеса, расширение географии поставок российского экспорта и увеличение его объемов. Количество встреч, проведенных в период бизнес-миссии, демонстрирует высокую заинтересованность армянского рынка в российской продукции" - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
Российский экспортный центр продолжает активно работать над поддержкой российских экспортеров, предоставляя им возможности для расширения географии поставок и укрепления позиций на международных рынках.