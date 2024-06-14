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Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване - РИА Новости, 14.06.2024
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16:44 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/biznes-vstrechi-1952955092.html
Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване
Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване - РИА Новости, 14.06.2024
Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване
Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:44
2024-06-14T16:44
ереван
новосибирская область
республика адыгея
экономика
российский экспортный центр (рэц)
армения
россия
экспорт
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), состоялись в Ереване, сообщает центр."В рамках миссий в Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса из Новосибирской области и Республики Адыгея. Всего участие в мероприятии приняли десять компаний-производителей, представляющих широкий спектр отраслей – от строительных материалов и продуктов питания до текстиля и дубовых бочек для виноделия", - говорится в сообщении.Организаторы бизнес-миссии обеспечили платформу для проведения более 80 встреч с представителями армянского бизнеса, что открыло новые перспективы для российских экспортеров и способствовало налаживанию прямых деловых контактов."Мероприятие направлено на развитие отношений российского и армянского бизнеса, расширение географии поставок российского экспорта и увеличение его объемов. Количество встреч, проведенных в период бизнес-миссии, демонстрирует высокую заинтересованность армянского рынка в российской продукции" - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.Российский экспортный центр продолжает активно работать над поддержкой российских экспортеров, предоставляя им возможности для расширения географии поставок и укрепления позиций на международных рынках.
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ереван
новосибирская область
республика адыгея
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ереван, новосибирская область, республика адыгея, экономика, российский экспортный центр (рэц), армения, россия, экспорт, вэб.рф (вэб)
Ереван, Новосибирская область, Республика Адыгея, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Армения, Россия, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Российские производители провели более 80 бизнес-встреч в Ереване

© Фото : пресс-служба РЭЦБизнес-миссии российских экспортеров в Ереване, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в Армении
Бизнес-миссии российских экспортеров в Ереване, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Бизнес-миссии российских экспортеров в Ереване, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в Армении
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сразу две бизнес-миссии российских экспортеров, организованные центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области и Республики Адыгея при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), состоялись в Ереване, сообщает центр.
«
"В рамках миссий в Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса из Новосибирской области и Республики Адыгея. Всего участие в мероприятии приняли десять компаний-производителей, представляющих широкий спектр отраслей – от строительных материалов и продуктов питания до текстиля и дубовых бочек для виноделия", - говорится в сообщении.
Организаторы бизнес-миссии обеспечили платформу для проведения более 80 встреч с представителями армянского бизнеса, что открыло новые перспективы для российских экспортеров и способствовало налаживанию прямых деловых контактов.
"Мероприятие направлено на развитие отношений российского и армянского бизнеса, расширение географии поставок российского экспорта и увеличение его объемов. Количество встреч, проведенных в период бизнес-миссии, демонстрирует высокую заинтересованность армянского рынка в российской продукции" - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
Российский экспортный центр продолжает активно работать над поддержкой российских экспортеров, предоставляя им возможности для расширения географии поставок и укрепления позиций на международных рынках.
Деловые переговоры с нижегородскими компаниями по вопросам экспорта продукции в рамках международного форума Время экспорта - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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ЕреванНовосибирская областьРеспублика АдыгеяЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АрменияРоссияЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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