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МСБ Забайкалья вырос на 1,3 тысячи предприятий с начала 2024 года

МСБ Забайкалья вырос на 1,3 тысячи предприятий с начала 2024 года - РИА Новости, 14.06.2024

МСБ Забайкалья вырос на 1,3 тысячи предприятий с начала 2024 года

Малый и средний бизнес Забайкалья вырос за пять месяцев 2024 года на 1,3 тысячи предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:07

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Малый и средний бизнес Забайкалья вырос за пять месяцев 2024 года на 1,3 тысячи предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона. На 1 июня 2024 года количество субъектов МСП составило почти 30 тысяч единиц. "За пять месяцев года этот сектор вырос на 1,3 тысячи предприятий. За год бизнес края прирос на 2258 единиц или на 8,3%. По России этот показатель составляет 4,2%, в ДФО – 3,2%. Для нас это хорошие цифры", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на 2024 год регион на развитие сектора МСП получит порядка 9 миллиардов рублей (2 миллиарда составит поддержка региональной инфраструктуры, 7 миллиардов– поддержка федеральных институтов развития). Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20230912/zoloto-1895710729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, забайкальский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малый бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)