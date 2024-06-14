Политолог оценил идею Путина о евразийской безопасности
Безпалько: евразийская безопасность может включать партнеров России и страны ЕС
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предполагаемая система евразийской безопасности, упомянутая президентом России Владимиром Путиным, могла бы включать партнеров России по ОДКБ, БРИКС, ШОС и другим организациям, но страны Европы - только в отдаленном будущем, предположил в разговоре с РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
"Прежде всего, я так полагаю, это укрепление ОДКБ, может быть, его трансформация. И создание новых оборонительных союзов или же создание каких-то программ безопасности в рамках существующих организаций: БРИКС, ШОС и других", - сказал Богдан Безпалько.
Собеседник полагает, что система безопасности может охватить страны Ближнего Востока, Индо-Тихоокеанского региона, но страны Европы - в последнюю очередь.
"Испытываю очень большие сомнения, что сейчас, когда Швеция и Финляндия фактически были втянуты в НАТО, после нескольких волн расширения НАТО, все эти страны даже при наличии противоречий, как у Венгрии, например, смогут выйти из военно-политического альянса или как-то избавиться от баз на своей территории. В данный момент это маловероятно, это дело далекого будущего", - сказал эксперт.
По его версии, слова Путина о сворачивании внерегионального военного присутствия касается стран Средней Азии, где сохраняются военные объекты такого характера, а также других государств Евразии, стремящихся избавиться от внешнего военного присутствия, но нуждающегося в поддержке для этого. Диалог о выводе военных внерегиональных игроков из стран Евразии возможен, считает эксперт. Местами он ведется и сейчас, подчеркнул Безпалько, указав на сворачивание присутствия США в Объединенных Арабских Эмиратах.
Собеседник также считает, что ООН подходит для придания гласности вопросу создания системы неделимой безопасности. "Если еще ООН играет какую-то роль, конечно, этой организацией как международной площадкой, инструментом нужно пользоваться", полагает он.