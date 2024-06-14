Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bezhentsy-1952793320.html
В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе
В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе - РИА Новости, 14.06.2024
В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе
Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале заявил, что польские силовики после введения буферной зоны стреляют по беженцам на границе резиновыми пулями. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:15
2024-06-14T11:34
в мире
белоруссия
польша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале заявил, что польские силовики после введения буферной зоны стреляют по беженцам на границе резиновыми пулями. В Польше вступило в силу распоряжение которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. "После введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями", - сообщает комитет. По данным госпогранкомитета, "днем 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона – "свободная от закона и морали" территория". "Со слов иностранцев, польские силовики "травили" их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу", - сообщает комитет. Отмечается, что "после издевательств над людьми польские военные на служебном автомобиле доставили граждан Сирии к пограничному забору, а затем силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию". "Белорусские пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - сообщает госпогранкомитет.
https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html
https://ria.ru/20240518/granitsa-1946918205.html
белоруссия
польша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cb872f0f57d66d5723e0a702a2a2478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, сирия
В мире, Белоруссия, Польша, Сирия
В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе

Госпогранкомитет Белоруссии: Польша стреляет по беженцам резиновыми пулями

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале заявил, что польские силовики после введения буферной зоны стреляют по беженцам на границе резиновыми пулями.
В Польше вступило в силу распоряжение которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.
Варшава - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника
2 июня, 21:40
«
"После введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями", - сообщает комитет.
По данным госпогранкомитета, "днем 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона – "свободная от закона и морали" территория".
"Со слов иностранцев, польские силовики "травили" их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу", - сообщает комитет.
Отмечается, что "после издевательств над людьми польские военные на служебном автомобиле доставили граждан Сирии к пограничному забору, а затем силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию".
"Белорусские пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - сообщает госпогранкомитет.
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов
18 мая, 18:30
 
В миреБелоруссияПольшаСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала