https://ria.ru/20240614/bezhentsy-1952793320.html

В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе

В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе - РИА Новости, 14.06.2024

В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе

Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале заявил, что польские силовики после введения буферной зоны стреляют по беженцам на границе резиновыми пулями. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:15

2024-06-14T10:15

2024-06-14T11:34

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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале заявил, что польские силовики после введения буферной зоны стреляют по беженцам на границе резиновыми пулями. В Польше вступило в силу распоряжение которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. "После введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями", - сообщает комитет. По данным госпогранкомитета, "днем 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона – "свободная от закона и морали" территория". "Со слов иностранцев, польские силовики "травили" их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу", - сообщает комитет. Отмечается, что "после издевательств над людьми польские военные на служебном автомобиле доставили граждан Сирии к пограничному забору, а затем силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию". "Белорусские пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - сообщает госпогранкомитет.

https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html

https://ria.ru/20240518/granitsa-1946918205.html

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в мире, белоруссия, польша, сирия