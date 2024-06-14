https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755200.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:59
2024-06-14T03:59
2024-06-14T04:22
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.Позже врио губернатора региона добавил, что в небе над Курском работает ПВО."В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО привели в готовность
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Позже врио губернатора региона добавил, что в небе над Курском работает ПВО.
"В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.