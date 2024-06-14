Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 14.06.2024 (обновлено: 04:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755200.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:59
2024-06-14T04:22
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.Позже врио губернатора региона добавил, что в небе над Курском работает ПВО."В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755111.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО привели в готовность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
Вчера, 08:47
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.

Позже врио губернатора региона добавил, что в небе над Курском работает ПВО.
"В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
03:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала