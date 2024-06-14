https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755200.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:59

2024-06-14T03:59

2024-06-14T04:22

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в Telegram-канале.Позже врио губернатора региона добавил, что в небе над Курском работает ПВО."В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html

https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755111.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)