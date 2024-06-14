https://ria.ru/20240614/bespilotnik-1952976167.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.06.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:50

2024-06-14T17:50

2024-06-14T17:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Четырнадцатого июня около 16.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина