https://ria.ru/20240614/bespilotnik-1952794031.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.06.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:19
2024-06-14T10:19
2024-06-14T10:19
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "14 июня около 8.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. В ночь на пятницу ПВО сбила в регионе два украинских дрона.
https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"14 июня около 8.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу ПВО сбила в регионе два украинских дрона.