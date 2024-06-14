https://ria.ru/20240614/bespilotnik-1952794031.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.06.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:19

2024-06-14T10:19

2024-06-14T10:19

белгородская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "14 июня около 8.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. В ночь на пятницу ПВО сбила в регионе два украинских дрона.

https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность