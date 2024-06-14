https://ria.ru/20240614/baza_dannykh-1952743296.html

Медведев предложил создать базу данных преступлений колониализма

Медведев предложил создать базу данных преступлений колониализма - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев предложил создать базу данных преступлений колониализма

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос создания единой публичной базы данных преступлений колониального РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:18

2024-06-14T00:18

2024-06-14T00:19

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос создания единой публичной базы данных преступлений колониального периода и современных неоколониальных практик, а также выплачивать пострадавшим от таких действий компенсации. "На первый план должна выйти деятельность по изучению преступлений колониализма, не имеющих срока давности. Необходимо проработать создание в ООН единой публичной базы данных (реестра) преступлений колониального периода, а также современных неоколониальных практик. Выработать шкалу, позволяющую оценить ущерб от совершенных на их территории военных преступлений. Неометрополии следует бить по тому, что им дороже более всего, — по их кошелькам, наполняемым в значительной степени за счет эксплуатации остального мира. Исходим из того, что выплата компенсаций пострадавшим от неоколониальных практик должна производиться на основании четких, юридически выверенных и обоснованных доказательств. Помимо политико-дипломатической необходима также ясная правовая оценка их деятельности", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 миллионов человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов США, заметил зампред Совбеза. "Страны и частные компании, десятилетиями промышлявшие трансатлантической работорговлей, должны иметь мужество не просто признать на словах ответственность за историческую несправедливость и системный расизм в отношении африканцев. Если покопаться в истории слияний и поглощений современных финансовых групп, компаний, специализировавшихся на оказании банковских и страховых услуг, то очевидно: многие из них ведут свою историю с XVIII—XIX вв. А значит, и свои капиталы сколотили, замазавшись в колониальных нечистотах. Именно они и должны заплатить по счетам, предусмотреть в своих бюджетах соответствующие статьи расходов", - заявил Медведев. Особого внимания в связи с этим заслуживает поднимаемая пострадавшими от колониального ига странами идея компенсаторного правосудия, добавил он. Речь, в частности, идет о выдвинутой вторым Постоянным форумом ООН по проблеме лиц африканского происхождения инициативе создания специализированного международного трибунала в рамках ООН, деятельность которого должна осуществляться в тесном взаимодействии с другими механизмами Всемирной организации по проблематике борьбы с расизмом. "Желаем удачи на этом пути нашим африканским и латиноамериканским коллегам. Их успех, в том числе в учреждении антиколониального Нюрнберга, будет важным шагом к утрате Глобальным Севером доминирующих позиций, к формированию многополярного и справедливого мироустройства", - заключил Медведев. Он также считает важным, чтобы при решении стоящих перед ним масштабных задач Движение "За свободу наций!" было готово к взаимодействию в самых разных форматах с глобальными и региональными структурами, включая БРИКС и ШОС, в том числе путем реализации антинеоколониальных инициатив, связанных с обеспечением финансовой безопасности развивающихся государств, полноценной реформой Международного валютного фонда и Всемирного банка. Зампред Совбеза охарактеризовал борьбу с неоколониализмом как "движение к цивилизационному суверенитету", без которого страны ждут "деградация и состояние разрухи". "Только полностью суверенные страны, обладающие независимостью во внешних и внутренних делах, смогут эффективно противодействовать целенаправленным усилиям прежних метрополий навязывать им неравноправные экономические и политические отношения... Нужно решительно и последовательно вводить соответствующие антинеоколониальные нарративы в общественную повестку. Убежден, что в наше время созданы все предпосылки для консолидации широкой группы единомышленников, выступающих за завершение процесса деколонизации и против неоколониальных практик. Именно она могла бы заняться проработкой межгосударственного консультационного механизма, объединяющего национальные комиссии для подсчета ущерба и установления фактов преступлений колониального периода", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20240613/metropolii-1952697823.html

https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html

https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html

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