https://ria.ru/20240614/bayden-1952757857.html
Байдена уличили в странном поведении на саммите G7
Байдена уличили в странном поведении на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024
Байдена уличили в странном поведении на саммите G7
Президент США Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего премьеру страны Джордже Мелони пришлось "вернуть"... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:42
2024-06-14T05:42
2024-06-14T14:53
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего премьеру страны Джордже Мелони пришлось "вернуть" его обратно к группе лидеров, пишет газета New York Post, публикуя соответствующее видео.На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета вместе приветствуют парашютистов, аплодируя им, при этом Байден увлеченно смотрит в другую сторону. В какой-то момент он отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.После этого Мелони, все еще развернувшись лицом к коллегам, подошла к Байдену, взяла его за руку и жестом показала, что нужно вернуться и смотреть в определенную сторону. Вновь собравшись в группу, лидеры G7 встали рядом для общей фотографии, при этом Байден, несмотря на то что уже вечерело, надел свои "фирменные" солнцезащитные очки.Позднее, как отмечает NYP, старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ролик, появившийся в СМИ, был "искажен"."(Байден. — Прим. ред.) поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх", — пояснил он.Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.
https://ria.ru/20240614/bayden-1952749190.html
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в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони, саммит g7, еврокомиссия
В мире, США, Италия, Джо Байден, Джорджа Мелони, Саммит G7, Еврокомиссия
Байдена уличили в странном поведении на саммите G7
NYP: Мелони пришлось возвращать блуждающего Байдена во время встречи G7
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего премьеру страны Джордже Мелони пришлось "вернуть" его обратно к группе лидеров, пишет газета New York Post
, публикуя соответствующее видео
.
На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии
и Евросовета вместе приветствуют парашютистов, аплодируя им, при этом Байден увлеченно смотрит в другую сторону. В какой-то момент он отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.
После этого Мелони, все еще развернувшись лицом к коллегам, подошла к Байдену, взяла его за руку и жестом показала, что нужно вернуться и смотреть в определенную сторону. Вновь собравшись в группу, лидеры G7 встали рядом для общей фотографии, при этом Байден, несмотря на то что уже вечерело, надел свои "фирменные" солнцезащитные очки.
Позднее, как отмечает NYP, старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ролик, появившийся в СМИ, был "искажен".
"(Байден. — Прим. ред.) поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх", — пояснил он.
Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.