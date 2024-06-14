https://ria.ru/20240614/bayden-1952757857.html

Байдена уличили в странном поведении на саммите G7

Байдена уличили в странном поведении на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024

Байдена уличили в странном поведении на саммите G7

Президент США Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего премьеру страны Джордже Мелони пришлось "вернуть"... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:42

2024-06-14T05:42

2024-06-14T14:53

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италия

джо байден

джорджа мелони

саммит g7

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего премьеру страны Джордже Мелони пришлось "вернуть" его обратно к группе лидеров, пишет газета New York Post, публикуя соответствующее видео.На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета вместе приветствуют парашютистов, аплодируя им, при этом Байден увлеченно смотрит в другую сторону. В какой-то момент он отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.После этого Мелони, все еще развернувшись лицом к коллегам, подошла к Байдену, взяла его за руку и жестом показала, что нужно вернуться и смотреть в определенную сторону. Вновь собравшись в группу, лидеры G7 встали рядом для общей фотографии, при этом Байден, несмотря на то что уже вечерело, надел свои "фирменные" солнцезащитные очки.Позднее, как отмечает NYP, старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ролик, появившийся в СМИ, был "искажен"."(Байден. — Прим. ред.) поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх", — пояснил он.Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749190.html

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html

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в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони, саммит g7, еврокомиссия