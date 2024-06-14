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Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - РИА Новости, 14.06.2024
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17:31 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/avito-1952969894.html
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - РИА Новости, 14.06.2024
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
технологии
авито
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные настройки."Разобрались. Тот случай, когда переборщили с безопасностью - поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили. Нужно чуть-чуть подождать", - сказано в сообщении.Число жалоб на сервисе "Сбой.рф" к 16.30 мск достигло 5,5 тысяч.Ранее в среду российские пользователи "Авито" стали жаловаться на работу сайта. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, на платформе проходили плановые работы по улучшению сервисов, из-за чего некоторые функции могли быть недоступны.
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технологии, авито
Технологии, Авито

Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные настройки.
«
"Разобрались. Тот случай, когда переборщили с безопасностью - поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили. Нужно чуть-чуть подождать", - сказано в сообщении.
Число жалоб на сервисе "Сбой.рф" к 16.30 мск достигло 5,5 тысяч.
Ранее в среду российские пользователи "Авито" стали жаловаться на работу сайта. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, на платформе проходили плановые работы по улучшению сервисов, из-за чего некоторые функции могли быть недоступны.
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