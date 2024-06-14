https://ria.ru/20240614/avito-1952969894.html

Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя

Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - РИА Новости, 14.06.2024

Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя

Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:31

2024-06-14T17:31

2024-06-14T17:31

технологии

авито

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные настройки."Разобрались. Тот случай, когда переборщили с безопасностью - поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили. Нужно чуть-чуть подождать", - сказано в сообщении.Число жалоб на сервисе "Сбой.рф" к 16.30 мск достигло 5,5 тысяч.Ранее в среду российские пользователи "Авито" стали жаловаться на работу сайта. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, на платформе проходили плановые работы по улучшению сервисов, из-за чего некоторые функции могли быть недоступны.

https://ria.ru/20231116/ib_platforma-1909809336.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, авито