https://ria.ru/20240614/avito-1952969894.html
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - РИА Новости, 14.06.2024
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя
Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
технологии
авито
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сервис "Авито" восстановил систему после кратковременного сбоя - по данным пресс-службы компании, на защиту сервисов были установлены слишком агрессивные настройки."Разобрались. Тот случай, когда переборщили с безопасностью - поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили. Нужно чуть-чуть подождать", - сказано в сообщении.Число жалоб на сервисе "Сбой.рф" к 16.30 мск достигло 5,5 тысяч.Ранее в среду российские пользователи "Авито" стали жаловаться на работу сайта. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, на платформе проходили плановые работы по улучшению сервисов, из-за чего некоторые функции могли быть недоступны.
https://ria.ru/20231116/ib_platforma-1909809336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, авито