https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html

В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 14.06.2024

В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП

Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:09

2024-06-14T06:09

2024-06-14T11:53

происшествия

кемерово

новокузнецк

прокопьевский район

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КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек."Четырнадцатого июня текущего года, около 08:00 (04:00 мск), на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей", — сообщили в областной прокуратуре.По данным регионального главка МВД, в ДТП попали автобус ПАЗ и легковая Toyota Corolla, в результате оба транспортных средства съехали в кювет."В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба полицейского главка.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20240612/delo-1952449427.html

https://ria.ru/20240124/avtobus-1923186914.html

кемерово

новокузнецк

прокопьевский район

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происшествия, кемерово, новокузнецк, прокопьевский район