Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 14.06.2024 (обновлено: 11:53 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 14.06.2024
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:09
2024-06-14T11:53
происшествия
кемерово
новокузнецк
прокопьевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952777011_0:0:828:467_1920x0_80_0_0_ad41eb2e0a1c2d921a1e5ff837f06ecb.jpg
КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек."Четырнадцатого июня текущего года, около 08:00 (04:00 мск), на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей", — сообщили в областной прокуратуре.По данным регионального главка МВД, в ДТП попали автобус ПАЗ и легковая Toyota Corolla, в результате оба транспортных средства съехали в кювет."В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба полицейского главка.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20240612/delo-1952449427.html
https://ria.ru/20240124/avtobus-1923186914.html
кемерово
новокузнецк
прокопьевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952777011_71:0:795:543_1920x0_80_0_0_478a56d0a1a47a5fdd96d5c7bacb948f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, новокузнецк, прокопьевский район
Происшествия, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевский район
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП на 132 километре автодороги "Кемерово — Новокузнецк" в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе
ДТП на 132 километре автодороги Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП на 132 километре автодороги "Кемерово — Новокузнецк" в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек.
"Четырнадцатого июня текущего года, около 08:00 (04:00 мск), на 132-м километре автодороги КемеровоНовокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей", — сообщили в областной прокуратуре.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае
12 июня, 22:54
По данным регионального главка МВД, в ДТП попали автобус ПАЗ и легковая Toyota Corolla, в результате оба транспортных средства съехали в кювет.
"В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба полицейского главка.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.
Школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Ленинградской области перевернулся школьный автобус
24 января, 13:12
 
ПроисшествияКемеровоНовокузнецкПрокопьевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала