https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 14.06.2024
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:09
2024-06-14T06:09
2024-06-14T11:53
происшествия
кемерово
новокузнецк
прокопьевский район
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КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек."Четырнадцатого июня текущего года, около 08:00 (04:00 мск), на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей", — сообщили в областной прокуратуре.По данным регионального главка МВД, в ДТП попали автобус ПАЗ и легковая Toyota Corolla, в результате оба транспортных средства съехали в кювет."В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба полицейского главка.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20240612/delo-1952449427.html
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происшествия, кемерово, новокузнецк, прокопьевский район
Происшествия, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевский район
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Кузбассе школьный автобус с детьми попал в ДТП
КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Кузбассе, пострадали пять человек.
"Четырнадцатого июня текущего года, около 08:00 (04:00 мск), на 132-м километре автодороги Кемерово
— Новокузнецк
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей", — сообщили в областной прокуратуре.
По данным регионального главка МВД, в ДТП попали автобус ПАЗ и легковая Toyota Corolla, в результате оба транспортных средства съехали в кювет.
"В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба полицейского главка.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района
Павел Соколов.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.