https://ria.ru/20240614/astrakhan-1952825692.html

Глава Астрахани ушел в отставку

Глава Астрахани ушел в отставку - РИА Новости, 14.06.2024

Глава Астрахани ушел в отставку

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в Telegram-канале, что уходит в отставку. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:47

2024-06-14T11:47

2024-06-14T12:10

политика

астрахань

олег полумордвинов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в Telegram-канале, что уходит в отставку."Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — говорится в публикации.Чиновник поблагодарил жителей города за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет "расцветать и становиться комфортнее для жизни".Полумордвинов возглавлял город в должности сити-менеджера в 2015-2018 годах, затем вновь стал главой администрации Астрахани в 2022-м.О причинах отставки чиновник не сообщил.

https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html

астрахань

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политика, астрахань, олег полумордвинов