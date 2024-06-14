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Глава Астрахани ушел в отставку - РИА Новости, 14.06.2024
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11:47 14.06.2024 (обновлено: 12:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/astrakhan-1952825692.html
Глава Астрахани ушел в отставку
Глава Астрахани ушел в отставку - РИА Новости, 14.06.2024
Глава Астрахани ушел в отставку
Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в Telegram-канале, что уходит в отставку. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:47
2024-06-14T12:10
политика
астрахань
олег полумордвинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в Telegram-канале, что уходит в отставку."Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — говорится в публикации.Чиновник поблагодарил жителей города за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет "расцветать и становиться комфортнее для жизни".Полумордвинов возглавлял город в должности сити-менеджера в 2015-2018 годах, затем вновь стал главой администрации Астрахани в 2022-м.О причинах отставки чиновник не сообщил.
https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html
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политика, астрахань, олег полумордвинов
Политика, Астрахань, Олег Полумордвинов
Глава Астрахани ушел в отставку

Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что вынужден оставить пост

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Астрахани Олег Полумордвинов
Глава Астрахани Олег Полумордвинов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Астрахани Олег Полумордвинов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в Telegram-канале, что уходит в отставку.
"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — говорится в публикации.
Чиновник поблагодарил жителей города за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет "расцветать и становиться комфортнее для жизни".
Полумордвинов возглавлял город в должности сити-менеджера в 2015-2018 годах, затем вновь стал главой администрации Астрахани в 2022-м.
О причинах отставки чиновник не сообщил.
Евгений Маслов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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11 июня, 17:27
 
ПолитикаАстраханьОлег Полумордвинов
 
 
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