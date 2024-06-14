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Посол в Аргентине заявил о разочаровании из-за сближения страны с НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
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03:17 14.06.2024 (обновлено: 03:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/argentina-1952753850.html
Посол в Аргентине заявил о разочаровании из-за сближения страны с НАТО
Посол в Аргентине заявил о разочаровании из-за сближения страны с НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
Посол в Аргентине заявил о разочаровании из-за сближения страны с НАТО
Сближение Аргентины с военными спонсорами Украины вызывает разочарование, Россия доводит до аргентинского руководства пагубность выбора страны в пользу НАТО,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:17
2024-06-14T03:48
в мире
аргентина
украина
россия
дмитрий феоктистов
нато
министерство обороны сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Сближение Аргентины с военными спонсорами Украины вызывает разочарование, Россия доводит до аргентинского руководства пагубность выбора страны в пользу НАТО, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. В середине апреля Буэнос-Айрес подал заявку на получение статуса глобального партнера НАТО, что вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами. Министр обороны Аргентины Луис Петри сообщил в четверг, что принял участие в заседании контактной группы по Украине, а также провел встречу с главой Пентагона. "Что касается участия министра обороны Аргентины Луиса Петри в брюссельской встрече в рамках коалиции "Рамштайн", то официальных комментариев аргентинской стороны пока нет. Сам факт сближения Буэнос-Айреса с военными спонсорами Украины вызывает у нас глубокое разочарование. Понимаем, что он идет в русле наращивания взаимодействия с НАТО", - сказал Феоктистов. "Еще в апреле Аргентина запросила для себя статус "глобального партнера" альянса. Мы, честно говоря, не понимаем, как предоставление указанного статуса поможет обеспечить безопасность самой Аргентины. А если ей это не нужно, то зачем тогда вообще делаются такие шаги?" - добавил дипломат. "Доводим и до аргентинского общественного мнения, и до руководства страны в прямых контактах, а также в наших публикациях, которые размещаются в общенациональных изданиях, пагубность выбора в пользу НАТО. Подчеркиваем, что сегодня альянс является одним из главных дестабилизирующих факторов в мире", - добавил Феоктистов.
https://ria.ru/20240614/argentina-1952753505.html
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в мире, аргентина, украина, россия, дмитрий феоктистов, нато, министерство обороны сша
В мире, Аргентина, Украина, Россия, Дмитрий Феоктистов, НАТО, Министерство обороны США
Посол в Аргентине заявил о разочаровании из-за сближения страны с НАТО

Дипломат Феоктистов: РФ разочарована сближением Аргентины с НАТО

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Сближение Аргентины с военными спонсорами Украины вызывает разочарование, Россия доводит до аргентинского руководства пагубность выбора страны в пользу НАТО, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
В середине апреля Буэнос-Айрес подал заявку на получение статуса глобального партнера НАТО, что вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами. Министр обороны Аргентины Луис Петри сообщил в четверг, что принял участие в заседании контактной группы по Украине, а также провел встречу с главой Пентагона.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом
03:14
"Что касается участия министра обороны Аргентины Луиса Петри в брюссельской встрече в рамках коалиции "Рамштайн", то официальных комментариев аргентинской стороны пока нет. Сам факт сближения Буэнос-Айреса с военными спонсорами Украины вызывает у нас глубокое разочарование. Понимаем, что он идет в русле наращивания взаимодействия с НАТО", - сказал Феоктистов.
"Еще в апреле Аргентина запросила для себя статус "глобального партнера" альянса. Мы, честно говоря, не понимаем, как предоставление указанного статуса поможет обеспечить безопасность самой Аргентины. А если ей это не нужно, то зачем тогда вообще делаются такие шаги?" - добавил дипломат.
"Доводим и до аргентинского общественного мнения, и до руководства страны в прямых контактах, а также в наших публикациях, которые размещаются в общенациональных изданиях, пагубность выбора в пользу НАТО. Подчеркиваем, что сегодня альянс является одним из главных дестабилизирующих факторов в мире", - добавил Феоктистов.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации
28 февраля, 19:36
 
В миреАргентинаУкраинаРоссияДмитрий ФеоктистовНАТОМинистерство обороны США
 
 
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